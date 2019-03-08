Россия - страна сильных женщин. Сильных поневоле

Женщины тащат на себе семью, зарабатывают деньги, воспитывают детей, следят за домом, ведут все финансы, какими бы скромными они не были. А русский мужик впадает в кризис среднего возраста, мечтает о золотых горах, лёжа на диване… и массово пьет. Скука, лень,безделье мужчин – для кого-то находка. Например, для букмекеров. Поступления в букмекерские конторы (не обязательно легальные) в прошлом году резко подскочили до 1,5 трлн. рублей. Выбросить деньги на авось – легко и приятно, только вот это никак не вяжется с социальной ответственностью хотя бы перед своей семьёй.

Такая картинка – увы, не исключение, подобных городов и весей у нас большинство. Россия и стереотипы о гендерных обязанностях - вещи несовместимые. Они остались только на словах и в некоторых национальных республиках. В реальной же жизни всё совсем иначе.

Наши женщины не склонны к меланхоличным размышлениям и бесконечной рефлексии. Пока мужчины сидят без работы в ожидании щедрой зарплаты, дамы готовы идти и делать дело. По данным HeadHunter, женщины для победы в конкурентной борьбе за трудоустройство, в 2017 году указывали желаемую зарплату на 25% ниже мужчин, а в 2018 году – уже на 27%.

Феминистки гордятся тем, что в мире насчитывается 9 женщин – глав государств и 8 – глав правительств, но для России это сущая мелочь. У нас фактически сложился матриархат. Вынужденный матриархат. А ведь ещё от женщин зависит выживание нации. Безусловно, когда и сколько рожать — это личное дело каждой женщины, но в масштабах страны вопросы демографии – одни из важнейших.

Власти очень интересно поворачивают любую статистику на этот счёт – вся положительная динамика засчитывается в свои заслуги, а отрицательная списывается на так называемые «демографические волны», которые действительно имеют место в нашей стране. Вот только как-то слишком резко проваливаемся в очередную демографическую яму: в январе 2019 года родилось на 10,4% детей меньше, чем в январе 2018 года. Это уже не яма, а целый демографический каньон!

Наша нация вымирает. Сейчас в среднем на одну женщину приходится 1,62 ребёнка. Именно столько после себя оставляют 2 родителя. Для того, чтобы остановить вымирание, нормой должны стать три ребёнка в семье.

Власти определенные потуги совершить пытаются, но всё выходит крайне неловко. В итоге в процесс приходится вмешиваться президенту, который во время февральского послания сделал особый акцент на проблемы демографии и необходимость оказывать всяческую материальную поддержку, в том числе субсидируя ставки по ипотеке. Вопросы расширения жилплощади важные, но людей на пути от мечты о рождении ребёнка до реализации желаемого часто останавливает нехватка денег на текущие нужды. Как тут рожать, если всё итак держится на женщинах? Тем более, если речь не о первенце.

Поэтому материнский капитал – это хорошо, но слишком ограниченная сфера его применения – это плохо. Необходимо, чтобы люди могли постепенно расходовать материнский капитал на текущие нужды ребёнка – детское питание, одежду и так далее. Россия – это не Запад, где люди предпочитают делать карьеру или просто отказываются от рождения ребёнка, и не Азия, где рождаемость традиционно высокая при любых условиях. У нас всё зависит от материального благосостояния семей.

Популярные трэвел-блогеры с детьми в Инстаграме или кафе с детской комнатой (да хотя бы те, где официант принесет раскраску и шарик для малыша) и то делают для нашей демографии больше, чем меры, предпринимаемые правительством. Смотришь – вроде как после рождения детей жизнь и не заканчивается. А что же может сделать власть? Да много чего.

Государство, как минимум, должно озаботиться созданием комфортной среды, чтобы любой выход на улицу с коляской не превращался в преодоление полосы препятствий. Нужны меры стимулирования трудоустройства женщин после перерыва из-за ухода за ребёнком. Нужны гарантии дошкольного образования. Да-да, законодательно у нас среднее общее образование является обязательным и гарантированным, а дошкольное – нет, чем и пользуются в некоторых регионах, где мест в садах хватает не всем. Развитие роддомов и детских поликлиник – не менее важный вопрос. Да в конце концов,необходимо просто работать на повышение уровня жизни в стране, чтобы мамы не боялись того, что одной зарплаты мужа не хватит на семью.

Но многое зависит не только от власти, но и от нас с вами. То, что я видел в своих поездках по стране – грустно, мужики! Матриархат, реально. Всё женщина тянет, соответственно, всё и решает женщина. Я не против женщин в политике, я не против, чтобы женщины работали, но давайте они это будут делать по желанию, а не от того, что больше некому? В конце концов, они нас могут успешно заменять на любых постах, даже главы государств в некоторых странах – женщины, а мы вот вместо них рожать-то не сможем!

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