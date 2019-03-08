Семенович в блестящем платье с выдающимся декольте ответили взаимностью

Певица Анна Семенович давно привыкла к постоянным знакам внимания. Телеведущей восхищаются мужчины, с нее берут пример женщин. 8 марта звезда решила поздравить своих подписчиц с женским днем.

Анна Семенович любит делать необычные сюрпризы, особенно с эффектом "вау". Вот и в этот раз певица осталась верна себе. "Девочки, с праздником нас. Вдохновения нам, счастья и взаимной любви", - обратилась Анна к подписчица своего блога.

Артистка выложила фотографию, на которой предстала в зелено-коричневом платье с рюлексом. Наряд эффектно подчеркивал самую выдающуюся часть тела звезды. Ее пышный бюст буквально рвался на свободу.

ann_semenovich Семенович хороша в любое время дня и ночи

Публика не осталась равнодушной к такому знаку внимания со стороны своей любимицы. Девушки и женщины ответили Семенович взаимностью: "И Вас, Анечка, с этим прекрасным днем, чтобы Вы только расцветали", "С праздником тебя", "Желаю тебе счастья и любви", "С 8 марта".

Нашлись и те, кто не смог устоять перед роскошной певицей, от которой действительно не оторвать глаз, а в ее декольте можно утонуть: "Бомба!", "Самая красивая", "Вот это фотография", "Мой идеал, моя богиня красоты".

Кстати, 1 марта Анна Семенович отпраздновала свой день рождения. Певице исполнилось 39 лет. Праздник она отметила у моря. Говорят, у экс-солистки "Блестящих" бурный роман. Пышногрудая блондинка не называет и не показывает публике своего избранника. Но когда на новогодние праздники ездила она отдыхать в Альпы, то опубликовала фото с незнакомцем, где призналась, что он ее самая лучшая защита и опора.