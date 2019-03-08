Умирающая мама оставила маленькой дочери открытки до 40 лет, чтобы напоминать о себе

Болезнь моторных нейронов оставила только год жизни для жительницы Ноттингемшира, Англия, Лене Пирс. Англичанка долго не могла поверить в услышанный от врачей диагноз. Однако самым страшным для женщины стало то, что ей придется оставить свою пятилетнюю дочь Лекси.

Как пишет издание The Sun, Лена не могла смириться с тем, что не поможет Лекси с выбором платья на выпускной, не скажет тост на свадьбе дочери. Она решила подготовить для дочери открытки на её дни рождения, на Рождество и на различные знаменательные события, чтобы Лекси до 40 лет каждый праздник получала напоминание о матери.

«Для моей прекрасной 11-летней малышки. Это твой последний год в начальной школе, наслаждайся, пока можешь! В следующем году начнётся серьёзная учёба, придётся потрудиться! Мои мысли и любовь всегда с тобой. Обнимаю и целую, мамочка», - написано в одной из открыток для Лекси.

«Для моей 17-летней красавицы. Надеюсь, мальчики с тобой хорошо обращаются! И помни, тебе пока недостаточно лет для каких-то серьёзных приключений... Поскорее запишись на уроки вождения, они пригодятся. И хорошего дня рождения! С любовью, мама», - говориться в одном из поздравлений для дочери.

Как сообщает The Sun, болезнь оказала сильное влияние на способности Лены писать, поэтому придуманные ею тексты записывала медсестра.

В настоящий время, женщина пытается использовать по максимуму оставшийся год жизни. Англичанка со своей дочерью уже побывали в парижском Диснейленде и навестили на Рождество Санта-Клауса в Лапландии.

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