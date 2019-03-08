2019-03-08T15:44:49+03:00
Общество

В России за последний год в два раза выросло число женщин-таксистов

Женщины покоряют мужские профессии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Мурманск. Таксистка Светлана Шульга за рулем автомобиля. Фото Лев Федосеев/ТАССМурманск. Таксистка Светлана Шульга за рулем автомобиля. Фото Лев Федосеев/ТАСС
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Наравне с мужчинами представительницы прекрасного пола уверенно крутят баранку такси. По данным сервиса, оценки от пассажиров за свою работу милые дамы получают более чем высокие. 4,85 — средний рейтинг женщины за рулём в сервисе. И самый высокий балл женщины-водители получают на 5% чаще, чем мужчины.

По данным Яндекс.Такси, больше всего женщин сотрудничает с сервисом в Хабаровске, Березниках, Находке, Кызыле и Нижнем Тагиле. При этом работают они обычно только в вечернее время — с 18:00 до 22:00 0 - видимо когда все домашние дела сделаны. А положительные отзывы о поездках с женщинами пользователи пишут в 1,5 раза чаще.

Вот несколько примеров таких отзывов.

«Предложила конфетки, лучший водитель».

«Вы просто космос))))».

«Водитель наизусть знает limp bizkit behind blue eyes. Душевно спели».

«Простите!!! Недоплатила Вам 2 рубля!!! Могу перевести».

«Богиня, а не водитель) чесн слово».

«Просто ангел Victoria secret…»

«Супер водитель, помогла и дверь открыть и пакет вытащить. Спасибо большое».

«Замечательная женщина! Вождение безопасное, в машине чисто, а чувство юмора просто вышка!!!! Хочу, чтобы она приезжала ко мне чаще».

«Классный водитель, хотелось дальше ехать и ехать».

«Это была лучшая поездка из всех, что у меня были, клянусь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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