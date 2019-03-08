Самый лучший подарок: Жительница Дагестана Нурьяна Ибрагимова смогла вернуть маленького сына, вывезенного 5 лет назад в Сирию

Бывший муж Ильдар, с которым Нарьяна давно развелась, вдруг ударился в радикализм. В 2014 году он похитил сына Хадиза (которому тогда было 6 лет) и сбежал вместе с ним в Сирию.

- Первое время я абсолютно ничего не знала о судьбе ребенка, - Рассказала Нурьяна «КП». - Это было очень страшно. Там же война. А потом с трудом мне удалось выяснить, что мой бывший муж Ильдар погиб буквально сразу же, как попал в ИГИЛ* . А Хадиз остался там вообще один. Вроде как друзья мужа должны были заботиться о нем. Но что это за забота.

Больше 5 лет Нурьяна пыталась вернуть сына всеми возможными способами.

- Я писала всем, кому могла. Военным, дипломатам, в посольства Сирии, Ирака, Путину. Я сама ездила в Ирак, ходила по лагерям беженцев, показывала всем фото Хадиза, вдруг кто видел, знает. Чтобы хоть какую-то зацепку найти.

Хадиз в Сирии (матери ребенка прислала эти фотографии дагестанская семья, в котрой последние полгода жил мальчик).

Примерно месяц назад с Нурьян на связь вышла дагестанская семья, в которой последние полгода жил мальчик.

- До этого, когда я пыталась хоть с кем-то кто там списаться, меня сразу же вносили в черный список. А тут они сами вышли на связь, я поняла, что ситуация поменялась. Мы с сыном смогли пообщаться, пусть и короткими смсками. Хадиз вспомнил меня. Он повторял одну и ту же фразу: «Мама, приезжай. Мама, приезжай». Я узнала, что он все это время не ходил в школу. Что сейчас они живут на берегу реки и есть иногда совсем нечего. Потом они перебрались в лагерь для беженцев «Эль-Хол». А потом мой сын пропал. Мне позвонила женщина и сказала, что ребенка нет уже несколько дней. Его кто-то украл.

Нурьяна уже не раз обращалась за помощью к помощью к члену Совета по правам человека при главе Чечни Хеде Саратовой. И в этот раз тоже. Помощник главы Чечни Зияд Сабсаби взялся за поиски ребенка. И нашел его там в Сирии!

- 7 марта мы встречали Хадиза в аэропорту Грозного. - Рассказала «Комсомолке» Хеда Саратова. - Ребенок был растерян немного. Но когда увидел маму, очень обрадовался. Он прижался к ней, обнял.

Нурьяна плакала не переставая. Этой встречи она ждала много лет.

- Наверняка Хадизу сейчас будет непросто адаптироваться к нормальной жизни. Буду водить его к психологу, найдем школу, где сыну помогут наверстывать пробелы в образовании. Уверена, все будет хорошо. Теперь он дома, в семье. Это самое главное.

Что пережил этот ребенок? Сколько видел смертей и убийства. По данным Хеды Саратовой, в Сирии остается еще больше 1000 дагестанских и чеченских детей и подростков.

*Организация, запрещенная в РФ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ираке и Сирии умирают от голода больше тысячи российских детей

В понедельник детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что в феврале из Ирака в Россию собираются вернуть 39 детей. Несмотря на это, в зонах боевых действий остаётся больше тысячи несовершеннолетних россиян. Они умирают в тюрьмах, гибнут от голода под открытым небом (подробности)