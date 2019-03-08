Звезда "Comedy Woman" без нижнего белья вступилась за Фадеева

Екатерина Варнава пожертвовала нижним бельем ради Максима Фадеева. Звезда "Comedy Woman" не посмела обидеть продюсера, который не так давно признался в неизлечимой болезни.

Конечно, репутацию Максима Фадеева сложно назвать идеальной. Некоторые звезды начали открыто демонстрировать негативное отношение к музыканту. Так, Екатерина Варнава участвовала в шоу Comment Out, которое выходит на YouTube-канале "Чикен Карри". Актрисе досталось задание, которое обязывало оставить комментарий под последней публикацией в Instagram чемпиона по смешанным боевым искусствам Федора Емельяненко.

Проблема заключалась в том, что сообщение, которое надлежало написать, прямо оскорбляло Максима Фадеева. "Будешь скидываться Максу Фадееву на абонемент в спортзал? #жирныйнамек", - именно это должна была написать артистка.

Проигнорировав предложенное задание, Екатерина лишалась нижнего белья: ее соперник, известный хореограф Мигель, по условиям шоу мог срезать трусики с Варнавы. Но выяснилось, что исполнить наказание невозможно. "А если нет трусов, что тогда? Ну правда, без трусов я сегодня. Ну бывает же такое. Я не знала, что надо трусы надевать на эту программу. Я могу себе это позволить, потому что я артистка", - заявила смелая девушка.

kativarnava Варнава без трусов сжалилась над Фадеевым

Варнава долго раздумывала над заданием, пишут Дни.Ру. Она отметила, что во всем этом ее смущает оскорбительный хештег "жирный намек". Ей жалко продюсера, который борется с лишними килограммами, и она не хотела бы оскорбить его.

Ведущий программы Владимир Маркони намекнул, что шутить с Фадеевым очень опасно. Влиятельный продюсер может закрыть это шоу. В итоге участники сошлись на том, что Екатерина снимет бюстгальтер и отдаст его на растерзание Мигелю.

К слову, наставник шоу "Танцы" уверен, что продюсер совершил много плохих поступков. После того, как Варнава предпочла отказаться от челленджа, он отметил: "Это ж не ему лично, я тебя умоляю, он столько ... сделал в жизни!".

Максим Фадеев считается уважаемым музыкантом, но его часто осуждают с точки зрения морали. Елена Темникова неоднократно заявляла о том, как ее отношения с продюсером и коллегами ухудшились после ухода из группы "Серебро". Певица утверждала, что подверглась травле со стороны бывшего наставника.

Еще одна экс-солистка коллектива Екатерина Кищук не только разорвала рабочие отношения с Фадеевым. Певица вынуждена была отказаться от аккаунта в соцсети в пользу новых участниц "Серебра".

Однако десятки артистов по-прежнему мечтают сотрудничать с продюсером. Все исполнители, с которыми он когда-либо работал, прославились и получили не только любовь зрителей, но и материальный достаток.