2019-03-08T17:27:30+03:00
Звезды

Звезда "Comedy Woman" без нижнего белья вступилась за Фадеева

Репутацию Максима Фадеева сложно назвать идеальной
Ольга ЛИБГАРДТ
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Макс Фадеев.Макс Фадеев.Фото: Рамиль Галиев
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Екатерина Варнава пожертвовала нижним бельем ради Максима Фадеева. Звезда "Comedy Woman" не посмела обидеть продюсера, который не так давно признался в неизлечимой болезни.

Конечно, репутацию Максима Фадеева сложно назвать идеальной. Некоторые звезды начали открыто демонстрировать негативное отношение к музыканту. Так, Екатерина Варнава участвовала в шоу Comment Out, которое выходит на YouTube-канале "Чикен Карри". Актрисе досталось задание, которое обязывало оставить комментарий под последней публикацией в Instagram чемпиона по смешанным боевым искусствам Федора Емельяненко.

Проблема заключалась в том, что сообщение, которое надлежало написать, прямо оскорбляло Максима Фадеева. "Будешь скидываться Максу Фадееву на абонемент в спортзал? #жирныйнамек", - именно это должна была написать артистка.

Проигнорировав предложенное задание, Екатерина лишалась нижнего белья: ее соперник, известный хореограф Мигель, по условиям шоу мог срезать трусики с Варнавы. Но выяснилось, что исполнить наказание невозможно. "А если нет трусов, что тогда? Ну правда, без трусов я сегодня. Ну бывает же такое. Я не знала, что надо трусы надевать на эту программу. Я могу себе это позволить, потому что я артистка", - заявила смелая девушка.

kativarnavakativarnava
Варнава без трусов сжалилась над Фадеевым
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Варнава долго раздумывала над заданием, пишут Дни.Ру. Она отметила, что во всем этом ее смущает оскорбительный хештег "жирный намек". Ей жалко продюсера, который борется с лишними килограммами, и она не хотела бы оскорбить его.

Ведущий программы Владимир Маркони намекнул, что шутить с Фадеевым очень опасно. Влиятельный продюсер может закрыть это шоу. В итоге участники сошлись на том, что Екатерина снимет бюстгальтер и отдаст его на растерзание Мигелю.

К слову, наставник шоу "Танцы" уверен, что продюсер совершил много плохих поступков. После того, как Варнава предпочла отказаться от челленджа, он отметил: "Это ж не ему лично, я тебя умоляю, он столько ... сделал в жизни!".

Максим Фадеев считается уважаемым музыкантом, но его часто осуждают с точки зрения морали. Елена Темникова неоднократно заявляла о том, как ее отношения с продюсером и коллегами ухудшились после ухода из группы "Серебро". Певица утверждала, что подверглась травле со стороны бывшего наставника.

Еще одна экс-солистка коллектива Екатерина Кищук не только разорвала рабочие отношения с Фадеевым. Певица вынуждена была отказаться от аккаунта в соцсети в пользу новых участниц "Серебра".

Однако десятки артистов по-прежнему мечтают сотрудничать с продюсером. Все исполнители, с которыми он когда-либо работал, прославились и получили не только любовь зрителей, но и материальный достаток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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