На главной венесуэльской ГЭС — диверсия, 90% страны осталось без света

Периодические отключения электричества на берегах Ориноко — не новость. В Венесуэле уже много лет нелады с экономикой, инфраструктура изношена, так что власти «в целях оптимизации» систематически останавливают подачу энергии в различные районы — иногда на несколько часов в день.

Трудность ещё и в том, что 65% электричества Венесуэлы вырабатывается на гидроэлектростанции (ГЭС) «Гури». Она тоже подвержена перебоям: когда в засушливый сезон дождей нет и реки мелеют, то выработка падает, а страну накрывают веерные отключения.

Однако в ночь на Международный женский день работу «Гури» парализовала отнюдь не природа — четвёртая по мощности в мире ГЭС встала из-за некоей «диверсии». Подробности инцидента пока неизвестны, но, например, США, которые активно поддерживают оппозиционное движение на Венесуэльщине, последнее время намекают на готовность «провести интервенцию» в эту страну и параллельно рапортуют о «наращивании мощи своих кибервойск» и «успешных кибероперациях». (Читай — незаконных взломах сетей во «вражеских» странах для хищения информации или повреждения критически важной инфраструктуры). Так что нельзя исключать — и за остановкой «Гури» стоят внешние силы.

Итог: 22 из 23 штатов Боливарианской Республики обесточены, в столице не работают метро, аэропорт, и светофоры, проводная и телефонная связь, упал интернет. И кто бы ни стоял за диверсией, местная проамериканская оппозиция «отработала инфоповод» по полной:

— Отсутствие света — подтверждение деградации режима узурпатора, — сообщил лидер протестов и самопровозглашённый «президент» Хуан Гуаидо, намекая на своего главного противника — законного главу страны Николаса Мадуро. — Восстановление энергоотрасли и Венесуэлы возможно лишь после окончания узурпации.

В свою очередь, сам Мадуро обвинил в диверсии американцев, «развязавших против народа Венесуэлы энергетическую войну».

Как только связь с Каракасом восстановится, «КП» опубликует оттуда подробный репортаж нашего собственного корреспондента — о новом витке противостояний власти и оппозиции посреди рукотворной тьмы на 90% территории республики.

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