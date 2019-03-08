В Удмуртии тысячи детей из небольших сел занимаются биатлоном

Поселок Ува в Удмуртии небольшой - 20 тысяч жителей, сотня километров до Ижевска. Но именно здесь находится одна из сильнейших в России сельских биатлонных школ. Возникла она не на средства богатых спонсоров - а благодаря энтузиастам, влюбленным в этот вид спорта.

Еще в 2006 году в Уве к Зимним сельским Играм была создана лыжная база и открыто отделение биатлона республиканской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. За 12 лет тренеры Алексей Баранов и Вячеслав Ежов вырастили здесь уже четверых мастеров спорта, а один из воспитанников увинского биатлона, Никита Лобастов, стал чемпионом мира среди юниоров.

- Ребята из Увы с удовольствием начали заниматься биатлоном. Но осталось очень много сельских ребят, которым тяжело добираться до районного центра. И мы стали думать, как дать им возможность тоже попробовать себя в этом спорте, - рассказывает Сергей Кислухин.

Более 30 лет он проработал в спорте - начинал с футбола, затем влюбился в биатлон. Возглавляя спортивный клуб "Надежда", он увидел, какой интерес вызвал биатлон у увинских школьников, с каким энтузиазмом работают Алексей Баранов и Вячеслав Ежов, - и решил заняться развитием этого вида спорта в селах Увинского района.

- В Уве уже был довольно большой выбор секций: и футбол, и воллейбол, и борьба. А у сельских детишек нет ничего: только спортзал и учитель физкультуры. А биатлон - это очень зрелищный и динамичный вид спорта, он сразу привлекает большой интерес. Это не просто лыжная гонка, а совмещенная со стрельбой - настоящая гремучая смесь. Так случилось в Уве, когда к нами приехали два тренера. И нам очень хотелось “зажечь” такой же интерес в сельских ребятишках - именно в них я вижу будущее и удмуртского, и российского биатлона, - отмечает Сергей Кислухин.

В августе в Уве прошли открытые Республиканские соревнования по летнему биатлону "Ясеневый спринт"

В 2013 году ему наконец удалось найти поддержку - благодаря Союзу биатлонистов удалось закупить мишени, винтовки и основать “Кубок надежды”. Это уникальные для Удмуртии - да и для всей России - районные соревнования по биатлону. За шесть сезонов в “Кубке” приняли участие более 10 тысяч ребят - учеников сельских школ не только из Увинского, но и соседних районов. Причем участвуют как старшеклассники, так и совсем юные спортсмены - в этом году для первоклашек даже выделили отдельную номинацию. А самому юному участнику стартов этой зимы Михаилу Тарасову из Ижевска нет и шести лет.

«Кубок Надежды» состоит из шести этапов, причем проходят они не только зимой, но и весь год. Соревнования включают в себя кросс, общефизическую подготовку, биатлон в спортивном зале, лыжные гонки, классический зимний биатлон, а также летний биатлон - в котором лыжи заменены на обычный бег.

Но ребятам из отдаленных сел и деревень трудно даже просто добираться до места проведения соревнований - не говоря уже об отсутствии необходимого для тренировок инвентаря, опытных преподавателей, поддержки местных властей.

“Значит, биатлон должен сам прийти в школы!” Так решил Сергей Кислухин. Он создал лыжно-биатлонный клуб “Ясень” и придумал проект "Биатлон - в село", благодаря которому тысячи сельских мальчишек и девчонок получили бы возможность попробовать свои силы в виде спорта, который до этого видели только по телевизору. В 2018 году проект получил поддержку фонда Президентских грантов.

На эти средства удалось закупить пневматические винтовки, систему хронометража "Финиш-мини", а также стрелковые маты. Последние до этого организаторам “Кубка надежды” приходилось каждый раз возить в Уву из Ижевска. Так получился мобильный биатлонный комплекс, который уже начал выезжать в самые отдаленные села и деревни Удмуртии.

В соревнованиях участвуют как старшеклассники, так и совсем юные спортсмены Фото: лыжно-биатлонный клуб “Ясень”

- Мы хотим, чтобы у каждого ребенка появилась возможность пробежать дистанцию, пострелять, прикоснуться к этому виду спорта, почувствовать себя биатлонистом. Когда-то, в советское время, в каждой школе был тир. Сейчас в Увинском районе их нет нигде. И когда ребята впервые получают возможность попробовать себя в этом виде спорта, пострелять - у них горят глаза, они счастливы, - рассказывает Сергей Кислухин.

У каждой сельской школы в Увинском и соседних районах появится возможность устроить свой праздник биатлона. Для ребят проводят обучающие семинары, мастер-классы с ведущими биатлонистами Удмуртии, а главное - настоящие соревнования по биатлону со всеми атрибутами этого вида спорта: мишенями, стрелковыми матами, хорошими пневматическими винтовками, стартом и финишем.

Благодаря энтузиастам, сельские ребята из Увинского района не только пробуют себя в этом сложном виде спорта, но и показывают свое мастерство на всероссийском уровне. Так, в январе школьники приняли участие во всероссийских соревнованиях в Магнитогорске, "Кубке Анны Богалий-Skimir".

- Дети впервые выехали так далеко и просто не хотели никуда уезжать. Так что в апреле поедем на соревнования снова, на этот раз в Мурманск, - отмечает Сергей Кислухин.

Сейчас он мечтает о том, чтобы создать лыжную трассу и биатлонное стрельбище у села Кыйлуд в Увинском районе. Первый шаг уже сделан. Здесь, на территории восстанавливаемого энтузиастами дома отдыха “Кыйлудский”, уже открыли оздоровительную площадку с тренажерами, где будут проводится спортивные сборы.