НКО и государство в Новосибирске объединяют ресурсы в борьбе с ВИЧ

Каждый год в стране выявляется около 100 тысяч новых случаев ВИЧ. При этом по итогам 2018 года Новосибирская область стабильно входит в первую десятку в стране по распространенности заболевания. Помочь выйти из сложившейся ситуации может проект «Позитивные стратегии». Он направлен на развитие потенциала российских НКО, работающих в области профилактики и сопровождения людей с ВИЧ.

Новосибирская общественная организация «Гуманитарный проект» при поддержке Фонда президентских грантов, СПИД-фонда Элтона Джона и субсидий Новосибирской области запустила программу профилактики ВИЧ «Позитивные стратегии». Одна из главных её задач — это интеграция услуг для ключевых групп в сервис государственных и некоммерческих организаций. Но что такое ключевые группы?

По определению Всемирной организации здравоохранения, в ключевые группы входят те люди, которые из-за особенностей своего поведения подвергаются повышенному риску ВИЧ-инфицирования. Это мужчины, практикующие секс с мужчинами, люди, употребляющие инъекционные наркотики, люди, находящиеся в пенитенциарных и закрытых учреждениях, секс-работники и трансгендеры. Половой способ передачи ВИЧ по-прежнему остается доминирующим, однако почти половина новых случаев заражения — 43,6% — связаны с употреблением наркотиков. Поэтому наркозависимые люди — в фокусе проекта.

— Часто люди, употреблявшие наркотики, не имеют ни навыка общения со СПИД-центром, ни возможности обратиться за медицинской помощью, сталкиваясь с негативной реакцией как обычных людей, так и врачей. Наши сотрудники и волонтёры проводят среди таких людей тестирование и консультируют их о жизни с ВИЧ, в том числе делают так, чтобы люди, несмотря на их сложную жизненную ситуацию, начинали получать терапию, — рассказывает координатор работы с реабилитационными центра проекта Дмитрий Народнев.

У СПИД-фонда Элтона Джона, как и у многих крупных некоммерческих организаций России, накоплен большой опыт по работе с людьми из зоны риска. Проект «Позитивные стратегии» будет интегрировать этот опыт в сервис других НКО и государственных организаций. Кроме того в рамках проекта будет создан инструмент по общественной оценке барьеров при получении людьми, живущими с ВИЧ.

Тест-мобиль — это лаборатория на колёсах по экспресс-тестированию на ВИЧ и гепатит С, где люди могут быстро, бесплатно и анонимно узнать свой статус. Фото предоставлены Новосибирской общественной организацией «Гуманитарный проект».

Зачастую терапия для ВИЧ-положительного неэффективна, так как пациент или отказывается лечиться или неответственно принимает лекарственные препараты, что может привести к более устойчивой форме вируса и его резистентности к терапии. Как следствие — возрастает смертность. Опыт некоммерческих организаций показывает, что повлиять на такого пациента может именно тот, кто сам принимает антиретровирусную терапии. Поэтому особое место в проекте занимает консультирование по принципу «равный — равному».

— В первую очередь, волонтерами проекта становятся люди, которые сами когда-то употребляли наркотики. Я вижу в них желание помогать другим и возвращать миру то добро, с которым отнеслись к ним, которое позволяет им самим жить на свете. Они уже посетили несколько семинаров и тренингов, получили базовые знания о ВИЧ, улучшили навыки консультирования и теперь выезжают в реабилитационные центры, — рассказывает координатор по работе с людьми, употреблявшими наркотики, Сергей Ульянов.

Равный консультант помогает формировать мотивацию к лечению и справляться со страхами, апеллируя к собственному опыту. К сожалению, эта услуга все еще не распространена в России, и НКО получают финансирование государства на нее в единичных случаях. Поэтому в планах «Гуманитарного проекта» — адаптация и развитие опыта представления услуги равного консультирования для включения ее в совместную работу государственных и общественных организаций по всей стране.

— «Позитивные стратегии» — это возможность новой интересной по содержанию работы с коллегами из других НКО. И вместе с тем это ответственность, так как то, что мы запланировали, требует больших усилий и эффективной сетевой работы, — комментирует руководитель «Гуманитарного проекта» Денис Камалдинов. — В результате реализации проекта мы будем лучше понимать, на что нам нужны ресурсы, а государству будет проще нам их выделить, например, на равных консультантов и другие важные вещи.