2019-03-08T22:15:01+03:00
Спорт

Серена Уильямс заявила, что из-за дискриминации получила травмы на "Ролан Гаррос"

Американская теннисистка в своей колонке призналась, что ей было сложно после рождения ребенка
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments2
Серена Уильямс.Серена Уильямс.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

8 марта, в международный женский день, свое слово "за всех" представительниц прекрасного пола сказала американская теннисистка Серена Уильямс. Она заявила, что получила травму на "Ролан Гаррос" 2018 года из-за того, что стала жертвой дискриминации.

- Когда я вернулась из декрета, меня наказали за то, что я взяла перерыв. Я опустилась в рейтинге с первого места на 433-е. В итоге на ранних этапах «Ролан Гаррос» у меня были более сильные соперницы, а это привело к травме мышц груди, из-за которой мне пришлось сняться, - делает вывод в своей колонке для Fortune.com Серена Уильямс.

И американка сказала, что все-таки одержала победу в своей борьбе в итоге и на "Уимблдоне" играла в финале:

- Я лично боролась изо всех сил, вскоре вышла в финал «Уимблдона». Но еще я боролась публично против дискриминационной системы рейтинга. Нужно прекратить наказывать женщин, когда они возвращаются к карьере после рождения детей.

Серена Уильямс уже не первый раз делает громогласные заявления. Во время финала Открытого чемпионата США, в частности, она обвинила судью в сексизме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Спецпредставитель США по Венесуэле не сомневается в уходе Мадуро
У берегов США чуть не перевернулся норвежский круизный лайнер из-за сильного ветра
Василий Небензя поздравил женщин в ООН с 8 марта
В Каракасе частично восстановлена подача электроэнергии
В Германии нашли вещи убитых в 1945 году советских и польских граждан
Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады
В США самолет экстренно сел на автомобильную дорогу
США продлили срок завершения операций с ценными бумагами венесуэльской компании PDVSA
Пожар в Серебряном бору в Москве: возгорание началось в частном доме
В Армении россиянин получил ножевое ранение
В Германии умерла бывшая "Юная мисс Вселенная"
Арестована бывший информатор WikiLeaks Челси Мэннинг
Задержали бывшего замглавы "Росгеологии" Руслана Горринга
Трамп о деле Манофорта: судья громко заявил, что с Россией не было никакого сговора
Президент Сербии заявил, что Косово не хочет диалога с Белградом
ВМС Ирана отразили атаку пиратов, напавших на нефтяной танкер
Появилось видео с места крушения истребителя МиГ-21 в Индии
Двух фигурантов дела об убийстве старшего следователя арестовали на два месяца
Глава NASA назвал полет Crew Dragon важной вехой в космонавтике
МИД Австрии вызовет посла Украины из-за запрета на въезд австрийскому журналисту
На учениях американской армии "загримировали" бронетранспортеры под танки Т-72Б