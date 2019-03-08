Серена Уильямс заявила, что из-за дискриминации получила травмы на "Ролан Гаррос"

8 марта, в международный женский день, свое слово "за всех" представительниц прекрасного пола сказала американская теннисистка Серена Уильямс. Она заявила, что получила травму на "Ролан Гаррос" 2018 года из-за того, что стала жертвой дискриминации.

- Когда я вернулась из декрета, меня наказали за то, что я взяла перерыв. Я опустилась в рейтинге с первого места на 433-е. В итоге на ранних этапах «Ролан Гаррос» у меня были более сильные соперницы, а это привело к травме мышц груди, из-за которой мне пришлось сняться, - делает вывод в своей колонке для Fortune.com Серена Уильямс.

И американка сказала, что все-таки одержала победу в своей борьбе в итоге и на "Уимблдоне" играла в финале:

- Я лично боролась изо всех сил, вскоре вышла в финал «Уимблдона». Но еще я боролась публично против дискриминационной системы рейтинга. Нужно прекратить наказывать женщин, когда они возвращаются к карьере после рождения детей.

Серена Уильямс уже не первый раз делает громогласные заявления. Во время финала Открытого чемпионата США, в частности, она обвинила судью в сексизме.