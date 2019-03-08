2019-03-08T22:33:43+03:00
Спорт

Фигуристка Анна Щербакова выиграла короткую программу на юниорском ЧМ в Загребе

С минимальным отставанием от нее - Александра Трусова
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Фигуристка Анна Щербакова.Фигуристка Анна Щербакова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 8 марта, в Загребе начались соревнования у девушек на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров. По итогам короткой программы в списке лидеров - две россиянки. Чемпионка России среди взрослых 2019 Анна Щербакова пока что идет на первом месте, заработав 72,86 балла.

Всего 0,37 балла ей уступает чемпионка мира среди юниоров 2018 года Александра Трусова. Третья наша спортсменка - в 1 балле от 3 места. Ксения Синицына, отметим, спешно заменила на этом юниорском ЧМ фигуристки Алену Косторную, которая по медицинским показателям пропускает турнир.

Третье место после короткой программы - у американки Тин Цуй - 67,69 балла. У Синицыной, отметим - 66,52 балла.

После завершения короткой программы лидеры поделились впечатлениями от выступлений. Анна Щербакова сказала:

- Я довольна своим выступлением, - сказала 14-летняя фигуристка. - Я сделала все мои прыжки, как и планировалось, но есть еще возможности для улучшений, у меня еще много работы. Это для меня первый ЧМ среди юниоров, поэтому немного нервничала. Это - самое большое соревнование сезона для меня. Я планирую четверной прыжок в произвольной программе. Я много тренировалась и пришло время показать это, - сказала Анна Щербакова после своего выступления.

Александра Трусова в 2018 году уже была чемпионкой мира. И она настроена серьезно побороться за победу по итогам произвольного выступления.

- С одной стороны, мне сложнее соревноваться на юниорском ЧМ, потому что уже побеждала и чувствую ответственность. Но с другой стороны это и легко, потому что я знаю, что и как делать. В произвольной программе я хочу откататься хорошо и сделать четверной прыжок, - сказала после произвольной программы Александра Трусова в интервью ISU.

Произвольная программа у девушек - вечером 9 марта. По итогам этих выступлений будут выяснены победители ЧМ 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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