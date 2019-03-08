Фигуристка Елизавета Туктамышева "устроит допрос" футболистам "Зенита"

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева сообщила, что посетит на следующей неделе базу футбольного клуба "Зенит". 22-летняя фигуристка в праздничный день 8 марта рассказала о "коллаборации" с питерским клубом.

- К 8 марта мы вместе с «Зенитом» решили сделать интересную коллаборацию. Придумывайте свои вопросы, абсолютно любые: смешные, провокационные, серьёзные, на что хватит вашей фантазии. Затем напишите их здесь в комментариях, а я на следующей неделе поеду на базу «Зенита» и задам самые популярные из них футболистам.

Уверена, из этого получится что-то очень интересное.

Елизавета Туктамышева, напомним, не попала в основной состав сборной России на чемпионат мира. Турнир пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта, Лиза там - первая запасная.

В этом сезоне фигуристка заявила вновь о себе. После двух лет неудачных выступлений Елизавета Туктамышева она выиграла один из турниров серии Гран-При и заняла третье место в финале. Однако не смогла выйти на старт ключевого турнира сезона - чемпионата России в Саранске.