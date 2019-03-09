2019-03-09T01:44:31+03:00
Дом. Семья

Куба - любовь Гагарина

В Москве издан фотоальбом, рассказывающий о поездках первого космонавта планеты на остров Свободы [видео]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Юрий Гагарин и Эрнесто Че Гевара в Доме дружбы в Москве. 1964 г. Фото: из альбома «Непобедимые-3»Юрий Гагарин и Эрнесто Че Гевара в Доме дружбы в Москве. 1964 г. Фото: из альбома «Непобедимые-3»
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Это уникальное издание посвящено 85-летию Юрия Гагарина (отмечается 9 марта). Космонавт N 1 с ноября 1964-го по март 1968 года, до своей трагической гибели, был первым президентом Общества советско-кубинской дружбы. (Сейчас - Российское общество дружбы с Кубой.)

Первый визит Юрия Гагарина на Кубу состоялся в июле 1961 года. В Гавану он прилетел в сопровождении Героя Советского Союза, генерал-полковника Н.П. Каманина как гость, приглашенный на празднование 26 июля – даты начала революционной борьбы кубинских патриотов против тирании, - та борьба завершилась победой 1 января 1959 -го.

Юрий Гагарин беседует с бойцом, раненным на Плайя Хирон. Фото: В. Соболев, из альбома «Непобедимые-3»

Юрий Гагарин беседует с бойцом, раненным на Плайя Хирон. Фото: В. Соболев, из альбома «Непобедимые-3»

На Кубе у Гагарина состоялись многочисленные радушные и сердечные встречи с эмоциональными кубинцами, лидерами Кубинской революции, в частностям, с Фиделем Кастро, Че Геварой, студентами Гаванского университета, кубинскими бойцами в военном госпитале.

Особенно Юрию Алексеевичу, как он сам вспоминал, запомнился митинг кубино-советской дружбы на Площади Революции, где его - в присутствии миллиона кубинцев - наградили только что учрежденным орденом Плайя Хирон за № 1.

Юрия Гагарина тепло приветствуют кубинцы Гаваны. Фото: В. Соболев, из альбома «Непобедимые-3»

Юрия Гагарина тепло приветствуют кубинцы Гаваны. Фото: В. Соболев, из альбома «Непобедимые-3»

Генерал Н. П. Каманин в своих мемуарах о тех встречах писал, что в Гаване Юрий Гагарин «погрузился в океан всечеловеческого преклонения».

В альбоме использованы фото не только ТАСС, но и редкие любительские снимки из личных архивов активистов Российского общества дружбы с Кубой...

КСТАТИ

Почему в СССР скрывали, что Гагарин приземлился на парашюте

- А ты знаешь, что в СССР почти двадцать лет скрывали о том, что Гагарин не приземлялся в корабле «Восток»? – спросил я более юного коллегу, когда готовил этот материал.

- Зачем? – поползли у него брови вверх. – Что плохого в том, что он возвращался на парашюте?

Плохого, конечно же, абсолютно ничего. Но вот что было – то было. (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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