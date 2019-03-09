Три голевых передачи Дадонова помогли "Флориде" разгромить "Миннесоту" в матче НХЛ

Российский форвард клуба "Флорида Пантерз" Евгений Дадонов стал одним из главных действующих лиц матча регулярного чемпионата НХЛ против "Миннесоты Уайлд". На счету нашего игрока - сразу три голевые передачи в одной игре. Но его превзошел в этом показателе капитан "Флориды" Александр Барков, финн сделал сразу пять передач в этой встрече, став первой звездой поединка. И к тому же, установил новый клубный рекорд по числу голевых передач за один матч.

У "Флориды" отличились Юбердо (1), Уигар (16,18), Хоффман (23), Мэтисон (37, 50). За "Уайлд" забрасывали шайбы Браун (29) и Фолиньо (37 минута матча).

Теперь на счету Евгения Дадонова после этой игры 53 (22+31) очка в 68 матчах нынешнего сезона.

Благодаря этой победе "Флориде" удалось прервать серию из шести поражений и команда поднялась на 11 место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 70 очков. 74 балла и 8 позиция за Западе - у "Миннесоты".