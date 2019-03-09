"Ювентус" разгромил "Удинезе" 4:1, а вместо Роналду забивал Кен

В пятницу, 8 марта, в матче 27 тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" на своем поле принимал "Удинезе". Клуб Криштиану Роналду добился разгромной победы со счетом 4:1. Сам португальский форвард не принимал участия в этом поединке.

Два гола в этой встрече забил форвард хозяев - молодой итальянец Мойзе Кен. Он забил голы на 11 и 39-й минутах поединка. Еще два мяча во втором тайме у "Ювентуса" - на счету Эмре Джана (67 минута, с пенальти) и Блеза Матюиди (71). Единственный гол при счете 0-4 забил игрок "Удинезе" Кевин Лазанья на 85-й минуте матча.

Ранее команда Массимилиано Аллегри обыграла «Наполи» (2:1), «Болонью» (1:0), «Фрозиноне» (3:0) и «Сассуоло» (3:0). И победная серия "Ювентуса" составляет уже пять матчей.

- Мы должны совершенствовать индивидуальные навыки, но речь идет о молодых игроках, которые будут накапливать опыт и расти со временем. Кин очень хорош, когда дело доходит до завершающей стадии атаки, но ему нужно прибавлять в движении и выборе позиции. Впрочем, это неизбежно для парня 2000 года рождения, - заявил после матча главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

В этом сезоне "Ювентус" еще ни разу не потерпел поражения и с 75 очками идет на первом месте в турнирной таблице Серии "А". У "Наполи", который идет на второй позиции - 56 очков после 26 встреч. "Удинезе" - на 15-й строчке в таблице с 25 очками.