Конор Макгрегор в церкви отработал наказание за нападение на автобус Хабиба Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор "закрыл" все свои долги перед обществом после нападения на автобус Хабиба Нурмагомедова в Нью-Йорке весной прошлого года. Дело в отношении ирландца - закрыто.

Конор Макгрегор полностью выполнил требования нью-йоркского суда - пять дней общественных работ. И он исправлялся перед обществом в двух церквях Нью-Йорка, сообщает портал TMZ. Детали того, что делал там ирландец, не сообщается, говорится лишь про то, что Макгергорв занимался там "физической работой".

Как сказали прихожане церквей, они были поражены личностью самого Конора. Ирландец даже нашел общий язык с пастором.

В апреле 2018 года Конор Макгергор в компании Артема Лобова напал на автобус, в котором находились бойцы UFC, в том числе и Хабиб Нурмагомедов. Они ехали на тренировку перед турниром UFC 223. Часть боев из-за этого инцидента было отменено, поскольку спортсмены получили травмы. Сам же Конор спустя некоторое время сдался властям, предстал перед судом.

Отбыв же дисквалификацию, в октябре 2018 года Конор Макгрегор встретился с Хабибом Нурмагомедовым. И проиграл россиянину в четвертом раунде удушающим приемом.