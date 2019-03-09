Российские путешественники отправятся в кругосветку на яхтах в честь 200-летия открытия Антарктиды

Экспедиция «Сибирь – Антарктика – Сибирь» проходит в рамках международного проекта, поддержанного Фондом президентских грантов, «Сила России Арктикой и Антарктикой прирастать будет». Кроме самого путешествия он включает публичные выступления членов команды на российских площадках и за рубежом.

Поводом для запуска проекта стала знаменательная дата: 28 января 2020 года исполнится 200 лет со дня открытия Антарктиды. В то время это был последний еще неоткрытый людьми материк. Первыми на него ступили русские моряки под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, которые прибыли туда на парусных шлюпках «Восток» и «Мирный».

В честь этого события фонд поддержки спорта «Сибирские парусные экспедиции» совместно с Омским региональным отделением Русского географического общества и организует кругосветку. Судно, на котором энтузиасты выйдут в океан, – яхта «Сибирь». Она была спущена на воду в 1997 году и с тех пор прошла более 100 тысяч морских миль, в том числе 22 тысячи вокруг света в 2000 – 2001 годах. Тогда впервые в истории мореплавания парусник пересек в одном направлении все часовые пояса. При этом «Сибирь» прошла Северный морской путь без зимовок и ледокольной проводки. На этот раз ей предстоит не менее важное задание.

Экспедиция стартует из Омска и выйдет к морю через Иртыш и Обь. Пройдет западную часть Северного морского пути и прибудет в Санкт-Петербург по Беломоро-Балтийскому каналу. Из Северной столицы моряки будут держать путь точно по маршруту Беллинсгаузена и Лазарева. В планах к 20 января 2020 года прийти к российской антарктической станции Беллинсгаузен. Обратно «Сибирь» пойдёт вдоль западного края Южной и Северной Америки, а затем по восточной части Северного морского пути и замкнёт кольцо в российской Арктике.

Маршрут экспедиции Фото: sibir2020.ru

– Наша цель – поднять престиж России, а ещё рассказать о значимости географического открытия, которое, пожалуй, крупнейшее за последние 200 лет, – говорит капитан судна, президент фонда поддержки спорта «Сибирские парусные экспедиции» и руководитель проекта «Сила России Арктикой и Антарктикой прирастать будет» Сергей Щербаков.

Он с гордостью подчёркивает, что весь маршрут «Сибирь» пройдёт под российским флагом. По маршруту запланированы многочисленные публичные выступления. В России – на тему экономического потенциала Урала и Сибири, а за границей – о 200-летнем подвиге российских моряков у берегов Белого материка. Сейчас активно идёт подготовка судна.

Экипаж кругосветной экспедиции принимает новое оборудование, в том числе гелиевые аккумуляторы и солнечные батареи. Фото:sibir2020.ru

– При подготовке к такой экспедиции не бывает мелочей. Необходимо всё проверить и тщательно подобрать. Например, одним из основных критериев при закупке провизии будет её компактность, потому что яхта небольшая, – рассказывает яхтсмен Игорь Вяткин.

Основной экипаж из семи человек уже собран, но капитан судна приглашает желающих присоединиться к кругосветному путешествию. Для этого на сайте экспедиции необходимо заполнить анкету. Предпочтение будет отдано тем, кто имеет опыт хождения под парусом и владеет полезными в путешествии навыками: иностранными языками, слесарным делом, разбирается в электрике или делает хорошие фотографии. Старт экспедиции запланирован на 7 июля 2019 года.