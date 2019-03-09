Фашисты спрятали в Польше 28 тонн золота, когда падение Третьего рейха было неизбежно
Как сообщает английская газета Daily Mail, масонская ложа немецкого городка Кведлинбург обнародовала рукописный дневник офицера СС по имени Эгон Олленхауэр (давно покойный участник Второй мировой, надо полагать, когда-то был членом этой тайной организации — хотя на сей счёт британская пресса молчит, остаётся только гадать).
Воспоминания немца о боях последних месяцев войны перемежаются с отчётами о секретной миссии, которую он, по собственным словам, возглавлял. На рубеже 1944-45 года, когда падение Третьего рейха стало неизбежным, германское командование и высшая аристократия Силезии (ныне — Западная Польша) озаботились сохранением «честно нажитого имущества»: золота, драгоценностей, предметов искусства и религиозной утвари — как своих, так и награбленных по всей оккупированной Европе. Добро на операцию дал сам Гитлер.
Вот Олленхауэр вместе со своим подразделением и спрятал в 11 разных местах Силезии несметные богатства: 28 тонн золота из активов отделения Рейхсбанка в Бреслау (ныне польский Вроцлав); 47 картин старых мастеров: Дюрера, Боттичелли, Рубенса, Рафаэля; а также некие «религиозные артефакты». Не исключено, речь может идти о «Святом Граале» — древнем кубке, по легенде, дарующем бессмертие (есть свидетельства, что нацисты нашли его в одной из своих многочисленных оккультных экспедиций по всему миру). Спрятанных сокровищ было так много, что для всей операции якобы понадобилось 260 грузовиков.
Конкретные места «захоронения 11 кладов» в тексте новости не приводятся. Только общие фразы: один «спрятан в секретной комнате без окон между двумя залами во дворце» (в Силезии); другой — «на дне ручья» (какого, спрашивается?); третий — «в пруду в парке»; четвёртый — «в дворцовой оранжерее»… Хотя в самом дневнике все локации вроде указаны. Мол, кто хочет — ищите.
При этом материал британских журналистов полон нестыковок. Так, немецкоязычная Википедия о существовании «офицера СС по имени Egon Ollenhauer» не в курсе. Хотя, будь он каким-то совсем незначительным, никому не известным человеком, вряд ли ему доверили бы столь масштабную и сложную операцию. Также в оригинальной статье Daily Mail приводятся слова нынешнего владельца дневника, что тот «был обнародован к 1100-летию масонской ложи города Кведлинбург». Данный населённый пункт действительно основан 922 году, но тайное движение масонов даже по самым смелым оценкам зародилось лишь на 500-600 лет позже.
Так что, не исключено, история о «масонах-укрывателях золота Гитлера» может оказаться частично вымышленной.
Тайна сокровищ Третьего рейха раскрыта.
ИСТОЧНИК KP.RU