Российские лыжники заняли первые четыре места на Королевском марафоне в Норвегии, выиграл Большунов

Триумфом российских лыжников завершился Королевский марафон в норвежском Холменколлене. Первые четыре места по итогам гонки на 50 километров - у наших спортсменов!

Александр Большунов пришел к финишу первым, преодолев дистанцию за 2 часа 23 минуты 49,8 секунды. Максим Вылегжанин с отставанием в 1 секунду - второй. Для него эта гонка стала последней в профессиональной карьере. Бронза и третье место - у Андрея Ларькова, уступившего 1,4 секунды победителю. Четвертое место - у еще одного нашего спортсмена, Ильи Семикова, проигравшего 2 секунды победителю.

В этой гонке еще были два наших представителя - Алексей Червоткин стал десятым (+24,7 секунды отставания), а вот Александр Бессмертных не смог финишировать. Лучший из норвежцев Мартин Йонсруд Сундбю на домашней трассе занял шестое место, проиграв 7,7 секунд победившему Большунову.

Для Большунова это уже не первый успех. И в общем зачете Кубка мира Александр теперь набрав 1230 очков занимает первое место, опережая на 49 баллов норвежца Йоханнеса Клэбо. Этап Кубка мира завтра, 10 марта, продолжится женским марафоном на 30 километров.