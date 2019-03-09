2019-03-09T21:00:28+03:00
Происшествия

Боевик из Кирова: Полиция расстреляла машину пьяного водителя, который мог устроить смертельное ДТП

Черная «Приора» после погони стала похожа на дуршлаг [видео]
Иван РУНЕВ
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Черную «Ладу Приору» два экипажа ДПС преследовали несколько километровЧерную «Ладу Приору» два экипажа ДПС преследовали несколько километровФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В ночь на субботу, 9 марта, Слободский район Кировской области был похож на съемочную площадку очередной части «Форсажа», правда без Вина Дизеля, но с 26-летним Сергеем Яговкиным. Именно его черную «Ладу Приору» два экипажа ДПС преследовали несколько километров.

Окончательно ошалев от празднования Международного женского дня, Сергей со своей женой решили не замечать требования сотрудников ГИБДД. На самом первом посту инспектор ГАИ заметил, что машина Сергея движется по дороге так, как будто ее водитель спит. Инспектор, как полагается, взмахнул полосатым жезлом, но волшебства не произошло – «Приора» не остановилась, а наоборот, ускорилась. На следующем посту история повторилась. Как результат: долгая погоня и применение табельного оружия, потому что пьяный Сережа мог спровоцировать смертельную аварию или вообще выехать в городе на тротуар, сбив кучу народа.

Задержание пьяного водителя в Кирове.

Сергей "собрал" все красные светофоры за время погони, заехал в черту города. Уже там сотрудники ГИБДД расстелили на дороге «Диану» (так ласково называется лента с шипами для прокалывания колес). Но машину не удавалось остановить. Тогда было принято решение применить оружие, что тоже не сразу дало результат. В общей сложности полицейским пришлось выстрелить около сотни раз по колесам и мотору автомобиля, чтобы он наконец замедлил ход.

Сейчас Сергей задержан, сначала его осмотрели врачи "скорой", потому что одна из пуль задела водителя. Но от госпитализации пьяный гонщик отказался, потому что рана была несерьезная, просто царапина.

В ближайшие годы Сергей вряд ли сядет за руль, да и машина его теперь больше похожа на чермет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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