Чемпионат мира по биатлону, гонка преследования, мужчины 10 марта 2019. Прямая трансляция

Прямо на следующий же день после спринтерской гонки мужчины вечером 10 марта разыграют медали чемпионата мира по биатлону в гонке преследования. И у сборной России тут главный фаворит - это Александр Логинов. Он стал вторым в спринте, проиграв 13,7 секунды Йоханнесу Бе. Норвежец стартует первым в преследовании, а Логинов будет догонять. Грозный Мартен Фуркад будет догонять с дистанции в 32,5 секунды и шестого места.

Другие россияне расположились чуть ниже в протоколе. Евгений Гараничев попытается выехать из двадцатки на более высокие места. Он - 19-й и у него 1 минута 23 секунды отставания. Дмитрий Малышкой завершил спринт на 33 месте и стартует с отставанием в 1 минуту 50,9 секунды. Матвей Елисеев - 51 место и 2 минуты 20,2 секунды отставания.

Прямая телетрансляция гонки преследования на ЧМ-2019 у мужчин

18:30. Первый канал. Евроспорт.