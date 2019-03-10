2019-03-09T23:18:38+03:00
Спорт

Чемпионат мира по биатлону, гонка преследования, мужчины 10 марта 2019. Прямая трансляция

Биатлон. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования на чемпионате мира по биатлону 10 марта 2019 в Эстерсунде
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Логинов - главная надежда России на медаль на этом ЧМ.Александр Логинов - главная надежда России на медаль на этом ЧМ.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Прямо на следующий же день после спринтерской гонки мужчины вечером 10 марта разыграют медали чемпионата мира по биатлону в гонке преследования. И у сборной России тут главный фаворит - это Александр Логинов. Он стал вторым в спринте, проиграв 13,7 секунды Йоханнесу Бе. Норвежец стартует первым в преследовании, а Логинов будет догонять. Грозный Мартен Фуркад будет догонять с дистанции в 32,5 секунды и шестого места.

Другие россияне расположились чуть ниже в протоколе. Евгений Гараничев попытается выехать из двадцатки на более высокие места. Он - 19-й и у него 1 минута 23 секунды отставания. Дмитрий Малышкой завершил спринт на 33 месте и стартует с отставанием в 1 минуту 50,9 секунды. Матвей Елисеев - 51 место и 2 минуты 20,2 секунды отставания.

Прямая телетрансляция гонки преследования на ЧМ-2019 у мужчин

18:30. Первый канал. Евроспорт.

ЧМ по биатлону. Преследование. Мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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