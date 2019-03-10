Чемпионат мира по биатлону, гонка преследования, женщины, 10 марта 2019. Прямая трансляция

Свой второй комплект наград на чемпионате мира по биатлону в воскресенье, 10 марта, разыграют женщин. Пелотону из 60 спортсменок предстоит выйти на старт гонки преследования. Стартовый протокол был сформирован по итогам спринтерской гонки, которая состоялась 8 марта в шведском Эстерсунде.

Победа в женском спринте досталась Анастасии Кузьминой из Словакии - она прошла дистанцию с одним промахом. Второй в гонку отправится с отставанием в 9,7 секунды Ингрид Тандревольд. Третья в стартовом списке - Лаура Дальмайер из Германии. Она на старте будет проигрывать Кузьминой 12,6 секунды.

Лучшая из россиянок по итогам спринта - Екатрина Юрлова-Перхт, которая допустила один промах в спринте. У нее стартовое отставание - 31,4 секунды. Далее идет Евгения Павлова. У нее 24-й стартовый номер и она уйдет в гонку с отставанием в 1 минуту 7,6 секунды. С 31 места и отставанием в 1 минуту 26,1 секунды уйдет в гонку Светлана Миронова. 44 позиция у Ирины Старых и отставание 2 минуты и 7 секунд.

Прямая телетрансляция гонки преследования на ЧМ-2019 у женщин

15:45. Первый канал. Матч ТВ. Евроспорт.