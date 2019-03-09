2019-03-09T23:07:03+03:00
Спорт

Канадский хоккеист во Франции сломал руку сопернику приемом из ММА

Игрок "Амьена" Холден Андресон провел борцовский прием против соперника из "Бордо" [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Эпизод матча, вызвавший немало споров.Эпизод матча, вызвавший немало споров.
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Жуткий случай произошел в чемпионате Франции по хоккею. "Амьен" победил клуб "Бордо" со счетом 4:3, однако же встреча запомнилась одним ярким эпизодом. Канадский хоккеист клуба "Амьен" Холден Андерсон "включил" в себе режим Конора Макгрегора и провел борцовский прием из ММА.

Схлестнувшись в, казалось, обычной драке с соперником из "Бордо" Жюльеном Дезрозье, он просто взял и кинул его на лед броском через бедро. Итог - ужасный. Дезрозье получил сотрясение мозга, растяжение плечевого сустава, перелом руки. И из-за такой травмы для него, фактически, сезон завершен.

В клубе "Амьен" решили, что такое поведение их игрока неподобающее и наложили на Андресона штраф, отстранили на неопределенный срок от игр за команду.

В чемпионате Франции сейчас настало время плей-офф и "Амьен" играет серию четвертьфинальных поединков против "Бордо". "Амьен", который финишировал третьим, пока что уступает со счетом 2-3 в серии до 4 побед шестой команде по итогам сезона. Другие же серии этой стадии турнира уже завершены.

Канадский хоккеист во Франции сломал руку сопернику приемом из ММА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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