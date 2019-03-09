2019-03-09T23:28:54+03:00
Спорт

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон: "Я хочу, чтобы Александра Логинова не было на чемпионате мира"

Скандинава две гонки подряд на финише обгоняет наш спортсмен. И шведа это, кажется, бесит
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Логинов выиграл серебряную медаль. И это злит его соперников.Александр Логинов выиграл серебряную медаль. И это злит его соперников.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский биатлонист Александр Логинов на чемпионате мира 2019 в шведском Эстерсунде по итогам спринта - серебряный призер турнира. Однако же какой гнев этот факт вызывает у его главного критикана - шведского коллеги Себастьяна Самуэльссона. Швед, который весь сезон проигрывает в гонках и по общему результату в Кубке мира, постоянно припоминает Логинову его допинг-случай. Александр уже отбыл наказание и это дело полностью закрыто. Но стоит русскому спортсмену обойти шведа, как Себастьян, который год назад победил на Олимпиаде, начинается шоу.

На финише смешанной эстафеты Логинов показал, что быть сильным языком и на делах - разные вещи. На последних метрах дистанции Себастьян Самуэльссон так и не смог догнать нашего биатлониста. Но зато после финиша хвалился: "Еще бы несколько метров и я бы его точно догнал!". Но, кажется, серебряная медаль чемпионата мира вновь "снесла башню" шведскому спортсмену.

Самуэльссон в интервью шведским СМИ заявил:

- Мне бы хотелось, чтобы Александра Логинова здесь не было. Правила такие, какие есть, но мне кажется, что правила могли бы быть более строгими. Если кто-то был дисквалифицирован за ЭПО, то он он должен оставаться под запретом независимо от того, является ли он русским, немцем, шведом или Логиновым.

Напомним, что итог спринтерской гонки таков. Александр Логинов - 0 промахов и серебряная медаль ЧМ-2019. Себастьян Самуэльссон - три промаха и 29-е место в итоговом протоколе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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