Лазарева вознесли до небес за настоящий "Крик" для Евровидения

Сергей Лазарев представил песню для Евровидения-2019. Композиция произвела настоящий фурор - поклонники не устают нахваливать исполнителя в соцсетях.

"Премьера! Ну вот и песня "Scream", с которой я в этом году представлю нашу страну на конкурсе Евровидение-2019 в Израиле. Когда я услышал эту песню в первый раз , я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст и все обрело еще больший смысл. Ну, а режиссер Константин Черепков, снял уникальное и трогательное видео", - рассказал в своем блоге Сергей Лазарев.

Sergey Lazarev - Scream - Eurovision 2019 ( Russia ).

По его словам, он счастлив вновь принять участие в песенном смотре. На этот раз музыкант обещает показать себя с другой стороны. "Я заранее хочу поблагодарить всех вас за лайки и даже за дизлайки, за репосты и комментарии, за скачивание и прослушивание песни. Потому что все , что мы делали всей командой - было для вас! Спасибо всем!, - написал Лазарев.

Как утверждают авторы, композиция "Крик" рождена страхами, которые мы носим в душе. Песня действительно грустная - слезы сами текут из глаз, когда слушаешь историю разбитого сердца.

Фолловеры в соцсетях бурно отреагировали на композицию. Они буквально вознесли до небес своего любимчика.

lazarevsergey Лазарев счастлив вновь принять участие в песенном смотре

"Аплодирую стоя! Какой-то поднебесный уровень крутизны! Глубокий смысл, невероятная атмосфера и талантливый Лазарев! ", "Все как в сказке. И музыка, и картинка, и исполнение - все совпало, удачи вам! Особенно окончание песни очень даже!", "Браво, Сергей Вячеславович! Песня нереальная крутая", "Хороший Сережа и хорошая песня! Всем все нравиться. Спасибо тебе за то, что представляешь нашу страну на конкурсе. Я буду держать кулачки! Дай Боженька сил тебе", "Аж до мурашек по коже!", "Это супер превосходно!", "С таким вокалом, как у Сергея, он - однозначно победитель с любой песней...", "Мощь голоса, оригинальная идея", "Какая классная песня, Сергей! Я запала", "Однозначно новая сторона артиста", "Она зацепила меня с первых нот, попала в самые глубины моей души", "Два раза подкатили слезы... Браво! Песня чувственная, голос шикарный!, "Ты Бог", "Мурашки бегают табуном от сильнейшего вокала и мощнейшей мелодии оркестра! Очень сильно, мощно, до слез", "Невозможно перестать слушать! Такая красивая, трогательная и честная работа! Мощный голос, очень хороший текст, смысл, потрясающая мелодия! Очень красивый клип, настоящее кино! Безумно горжусь. Самый лучший артист!", - делятся эмоциями пользователи соцсетей.

Продюсером песни стал Филипп Киркоров, автором музыки - Димитрос Контопулос, а слова написала Шэрон Вон, шведский сонграйтер. Автором видео стал клипмейкер Константин Черепков, в тандеме с которым Лазарев работает более 11 лет.

severvideo Песня "Крик" рождена страхами, которые мы носим в душе

"История видеоклипа была вдохновлена страхами, которые мы все носим с детства. Когда мы вырастаем, они становятся, становятся «криками». Именно в борьбе с собой можно познать свои силы и возможности. Наш артист - Сергей Лазарев - в своей жизни по сути проходит тот же путь, преодолевая препятствия и побеждая страхи", - отметил Черепков.

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Песня Сергея Лазарева на Евровидении 2019: настоящий «Крик»!

Наконец стало известно, с какой песней выступит Сергей Лазарев на Евровидении 2019. Как утверждают авторы, композиция рождена страхами, которые мы носим в душе (подробности)

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