Россиянин Никита Кучеров набрал 110 очков в сезоне за "Тампу". Такого в НХЛ не было десятилетие

Российский форвард клуба НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров в поединке регулярного первенства против "Детройта" установил очередное рекордное достижение. Он вошел в историю своего клуба, набрав 110 очков за один сезон. В поединке против "Красных крыльев" он забросил две шайбы и помог своей команде одержать итоговую победу со счетом 3:2.

До сего дня лучшим результатом в истории "Тампы" были 108 очков Венсана Лекавалье в сезоне 2006/2007 годов. Теперь же - это в прошлом.

- Рекорд клуба? Нормально. Я просто каждый день работаю над игрой и смотрю, к чему это приводит. Но это хорошо. Мне нравится, - скромно сказал после победной игры с "Детройтом" Никита Кучеров.

Помимо Кучерова у "Тампы" в этой встерче отличился Райан Макдона. А вот у "Детройта" - Томаш Ванек и Энтони Манта.

25-летний россиянин теперь укрепил лидерство в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона. У него 110 (33+77) очков. У американца Патрика Кейна из "Чикаго" - 98 баллов. К слову, Кучеров стал первым игроком в истории "Тампы", набравшим за два сезона подряд 100 очков по системе "гол+пас".

Помимо этого, последний раз 110 очков за сезон игроку в НХЛ удалось набрать десятилетие назад. В сезоне 2009/2010 годов Хенрик Седин из "Ванкувера" набрал в 82 матчах 112 (29+83) очков. А у Кучерова еще впереди есть задел, чтобы улучшить показатели - у него 110 баллов за 69 матчей.

К слову, у Никиты Кучерова есть все шансы установить новый рекорд для россиян в НХЛ. В 1993 году Александр Могильный из "Баффало" набрал 127 очков за один сезон. До плей-офф очередного сезона в НХЛ остается еще 15 встреч.