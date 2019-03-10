Итог боя Дмитрий Бивол - Джо Смит: россиянин победил американца, защитив титул чемпиона по версии WBA

В американском городе Верона, штат Нью-Джерси, завершился бой за звание чемпиона мира по версии WBA среди профессионалов в весовой категории до 79,38 кг. Россиянин Дмитрий Бивол в 12-раундовом поединке победил американца Джо Смита-младшего.

Итог поединка - победа российского боксера по единогласному решению судей. 28-летний Бивол в четвертый раз защищает свой чемпионский пояс, который держит при себе с ноября 2017 года. В его списке теперь - 16 побед, из которых 11 нокаутом и ни одного поражения. Ранее Дмитрий Бивол отстаивал свой чемпионский пояс в боях против Айзека Чилембы, Саливана Барреры и Жана Паскаля.

В любительской карьере у Бивола - две победы на чемпионате мира среди юношей, чемпионате Европы среди кадетов и молодежи. На взрослом же уровне он два раза побеждал на чемпионате России, а в 2013 году стал вторым на Универсиаде. С 2014 года перешел на выступление среди профессионалов.

29-летний Джо Смит-младший в третий раз в карьере проиграл бой и теперь у него 24 победы, 20 из них нокаутом. В декабре 2016 года он нанес единственное досрочное поражение другому американцу - Бернарду Хопкинсу. И тот объявил о завершении спортивной карьеры.

Помимо Бивола на данный момент чемпионами мира среди профессионалов являются Артур Бетербиев (IBF, категория до 79,38 кг) и Сергей Ковалев (WBO, категория до 79,38 кг).