В Москве рухнул строительный кран

Частичное обрушение строительного крана произошло в районе дома №125 по Проспекту Мира.

- Спасатели извлекли одного человека и передали медикам, - рассказали «КП» в столичном управлении МЧС. - Больше конструкция никого не задела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696240" frameborder="0"></iframe> В Москве произошло обрушение сборного крана.

По некоторым данным, пострадавший мужчина - крановщик. Он находился в кабине и управлял краном.

К сожалению, подобные случаи в Москве далеко не редкость. В мае 2017 года на стройке в Люберцах завалился башенный кран. Причем от ветра. Его скорость в тот день достигала 28 метров в секунду. Чудом никто не пострадал. Как и в мае 2018-го на стройке на проспекте Андронова. Конструкция также рухнула на землю. Четырьмя месяцами ранее то же ЧП не обошлось без погибшего. Строителя пришибло краном, который упал на бытовки (на улице Академика Анохина). Еще один рабочий получил тяжелые травмы.

По словам специалистов, одна из самых распространенных причин, по которой происходят такие аварии - большое количество оборудования, которое отработало свой ресурс. Зачастую строители грубо нарушают технику безопасности и должностные инструкции. А бывает и так, что им просто не хватает знаний и профессиональной подготовки во время эксплуатации техники.