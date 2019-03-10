Ford, KIA и Nissan признали автороскошью

В 2019 году начали продавать первую Ладу, которая новая в салоне стоит дороже миллиона. Топовый УАЗ давно продают дороже миллиона. Вообще, средняя цена новой машины в России в прошлом году перевалила за 1,4 млн.

А Минпромторг по-прежнему считает любое личное авто дороже 3 млн. руб. роскошью. Каждый год ведомство публикует список моделей, которые облагаются повышенным налогом из-за своего люксового статуса.

Так как машины только дорожают, а планка роскоши не меняется, то в элитный транспорт уже начали записывать модели совсем не элитных марок.

Например, в последнем перечне есть: Volkswagen Teramont, Ford Explorer Limited, Hyundai Genesis G90, Chevrolet Traverse, KIA Stinger GT. Да, это не самые дешевые авто, но в список роскоши их записывать как-то слишком... Genesis и Stinger даже есть в московском каршеринге, их можно брать в поминутную аренду. Так что ли с роскошью поступают?

В 2019 году элитный список подрос на 153 модели. Всего повышенным налогом обложили 1200 разных авто. По большей части, это топовые MercedesBenz, Rolls-Royce и прочие Lamborghini.

Еще в 2017 году замглавы Минфина Илья Трунин не исключал возможность пересмотра планки роскоши. Потому что уровень в 3 млн. руб. установили в 2013 году, до обвала рубля. А уже в конце 2014 года цены на многие машины, особенно импортные, подскочили почти в полтора раза. Теперь власти берут повышенный налог со всех авто, которые стоят в два раза дороже средней цены.

Напомним, как считается налог на автороскошь. Владельцы авто стоимостью 3-5 млн. руб. платят на 10% больше базовой ставки. За машину в 5-10 млн. руб. надо отдать налог в двойном размере. Авто за 10-15 млн. руб. облагается тройным налогом.