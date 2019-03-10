В Москве обчистили квартиру друга Bahh Tee - ущерб 4 млн 200 тыс рублей

Очередной фейк прокатился по новостным лентам 10 марта. Якобы известный рэпер и исполнитель собственных песен Bahh Tee (он же - Бахтияр Алиев) стал жертвой квартирных воров. Из его жилища вынесли имущество на сумму 4 млн 200 тыс рублей.

В полиции факт преступления подтвердили, однако личность заявителя не открыли.

- Мужчина обратился к нам с заявлением 9 марта, - рассказали в столичном главке МВД. - Уголовное дело возбудили по 158-й статье «кража».

«КП» удалось дозвониться до концертного директора певца, которого зовут Владимир.

- Информация не соответствует действительности, - сообщил он. - Точнее, все, как обычно, перепутали. Пишут, что Бахтияр снимает квартиру на улице Веерной. Это не так. Ничего он не снимает. И никаких миллионов из его жилья никто не выносил.

- Значит, никакого воровства не было?

- Не совсем. Обчистили друга Бахтияра. Он тоже известный артист. Но кто именно, сказать не могу.

- А что вынесли?

- Тоже не имею права разглашать. Если он захочет, сам напишет или как-то еще даст знать.

В общем, Bahh Tee остается при своих деньгах (азербайджанец по происхождению, артист набрал популярность благодаря социальным сетям). А вот его друг с нетерпением ждет, когда злоумышленников найдут и весь ущерб возместят.