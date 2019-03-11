День смерти Сталина, "мещанское" 8 марта и другие поводы пособачиться на масленичной неделе

На этой неделе разом совпали масленица, день смерти Сталина и Международный день работницы. На удивление мирным оказался только недельный праздник блиноядения. На удивление, ибо опыт показал, что гражданам подходит любой повод пособачиться, в том числе и невинно-гастрономический. Вспомним, какие религиозные войны ведутся по поводу того, у кого борщ правильный, а у кого неправильный.

Блины предоставляют не менее богатые возможности для эпической полемики. Есть блины кислые, на дрожжах, есть пресные без дрожжей, есть ажурно тонкие, есть толстые, уже не блины, а оладьи. Если присовокупить к тому французские crêpes и немецкие Pfannkuchen – мы ведь живем в эпоху глобализации, в том числе и гастрономической, - варианты еще более умножатся, а с ними - и поводы полаяться.

А ведь есть еще и способы употребления блинов, различные к ним приправы и напитки. Никогда не забуду свое первое знакомство со столицей мира, преславным городом Парижем, где на Елисейских полях был блинный киоск. Я выбрал блин с 40-градусным ликером Гран Марнье, рассудив, что по случаю сырой погоды самое то выпить стопку и закусить блином. Каково же было мое удивление и даже негодование, когда мне выдали блин, политый крепким алкоголем. Конечно, наши писатели-деревенщики описывали даже потребление тюри из хлеба и водки, но в изящном Париже есть тюрю мне показалось чересчур. То есть съел – деньги-то плочены, но осадок остался. И конечно, при желании можно было развести горячий спор и по этому поводу.

И тем не менее в вопросах блиноядения царила похвальная гармония.

Не столь мирным оказался пришедшийся на 5 марта Заигрыш – день, когда у молодых парней и девушек было принято заигрывать друг с другом, кататься с гор или играть в снежки. Этот обычай был продолжен молодыми активистами – юношей и девушкой, которые учинили заигрыш у кремлевской стены во время возложения цветов к надгробию т. Сталина. Активисты бросали надломленные гвоздики и восклицали: "Гори в аду, проклятый упырь!". Их мужественный поступок встретил горячее одобрение старых активистов.

Упырь т. Сталин или не совсем упырь – тут возможны разные мнения, но введение таких заигрышей в политический быт может иметь и неожиданные последствия. Есть покойники и противоположного направления – например, Б. Н. Ельцин и не он один, также вызывающие у невоздержных людей сходные чувства. Неизвестно, понравится ли радостно хвалящим антисталинских активистов, если такой перформанс учинят и на других могилах. С юноши и девушки спрос невелик – ума нет, где его взять, но люди, пребывающие в более совершенных летах, могли бы и вспомнить, что лихо косой только первый взмах сделать.

В Заигрыше приняли участие и представители старших возрастных когорт. Радиоведущий С. Л. Доренко обратился к парламенту, правительству и АП РФ с требованием перезахоронить т. Сталина (правда, не указал, где), поскольку "Пока Сталин лежит в центре Москвы – Сталин жив. И с этим надо немедленно покончить". Его поддержал телеведущий В. В. Познер, выразивший надежду, что "Придет время, когда страна или народ сможет признаться в том, что Сталин был величайшим преступником и что ответственность за его поступки несет, в частности, народ, который его поддерживал". Познер только не уточнил, до какого колена – до седьмого или двадцать седьмого – народ должен нести ответственность за поступки отца народов. А равно, как он сам предполагает нести ответственность. То, что он с 70-х гг. был многолетним секретарем парткома службы советского иновещания еще можно объяснить тем, что на этом посту он выстрадывал перестройку, да и Сталин к тому времени был давно мертв. Но в 1950 г., когда Познер получил советский паспорт, и в 1952 г., когда он въехал в СССР на ПМЖ, вождь был вполне еще жив, а юный Познер его поддерживал.

Сергей Доренко.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Не вполне ясно, и почему Доренко вдруг так проперло только сейчас. Т. Сталин умер 66 лет назад, С. Л. Доренко является звездой эфира с 1990 г., и что же мешало ему несколько ранее воззвать в духе Е. А. Евтушенко – "И я обращаюсь к правительству нашему с просьбою: удвоить, утроить у этой плиты караул, чтоб Сталин не встал и со Сталиным – прошлое".

Возможно, это было связано с тем, что именно сейчас радиоведущего потянуло на подвиги. Чуть ранее он обличил артиста Н. С. Михалкова, отметив что тот "попердывает что-то свое задушевное и несет ахинею", а потом живописно покаялся: "Я – прах под копытами ваших коней, я – блевотина ваших псов. Я лично обгрызу вам ногти на пальцах ног в знак покаяния!". Предложенная С. Л. Доренко методика педикюра довольно причудлива, ибо обгрызенным ногтям не придашь ровную форму – зубами трудно подпиливать, а с пятками и вовсе непонятно – Доренко их языком собирался полировать?

Уязвив Никиту, мастер элитного педикюра переключился на Иосифа – "Икота, икота, перейди на Федота, с Федота на Якова и т. д.". Это давно описано в строках М. И. Рудермана про тачанку:

"И с налета, с поворота

По цепи врагов густой,

Застрочил из говномета

Говнометчик молодой".

Скажут, что уже не молодой, а скорее пожилой – но боевой-то дух в лучшем виде, да и вообще "Иль старый ветеран, покойный на постеле, не в силах завинтить свой измаильский штык?" – в силах, да еще как.

Этим приключения масленичной недели не закончились. Настала пятница, 8 марта - Тещины вечерки, когда принято потчевать тещу лучшими блюдами, чтобы показать свое к ней расположение, а также Международный день работницы, сходный по содержанию – разве теща не работница?

Казалось, что 8 марта в России давно устаканилось. Кто отмечает и поздравляет, кто не проявляет здесь особого рвения, но религиозных войн по случаю немецкого социал-демократического праздника давно уже не наблюдалось. За сто с лишним лет 8 марта вполне ассимилировалось на русской почве, сделавшись праздником мирным и аполитичным.

Митинг феминисток в Санкт-Петербурге 8 марта 2019 года.Фото: REUTERS

Но это только казалось. Замороженные конфликты – они таковы, что дремлют, дремлют, а потом бух! трах! и все в дыму. Это не новость, но оригинален состав оспоривающих 8 марта. Они выступили двумя колоннами. Первая – это крайние прогрессистки и феминистки, которых хоть сейчас в американские университеты, где, впрочем, даже на тамошнем довольно боевитом фоне они сумели бы выделиться своей лютостью. "Поздравляющий женщину с 8 марта считает ее свиноматкой, а поздравление – грязная форма харрассмента" – раньше все-таки надо было за тайные места хватать, а сейчас достаточно поздравить.

Вторая же колонна – это твердые монархисты. "Так за Царя, за Родину, за Веру мы грянем громкое ура!", а претензия к Дню работницы заключается в том, что его учредили Клара Цеткин и Роза Люксембург, а на русскую почву имплантировали большевики.

Колонны атакуют мещанский праздник справа и слева, что не удивительно. Земля круглая, крайности сходятся, идут славянофилы и нигилисты, у обоих ногти нечисты.

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