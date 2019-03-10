Президент Латвии Раймондс Вейонис: «Часть русских латвийцев может быть агентами влияния Москвы»

Всего через два месяца Старый свет ждут выборы в Европарламент, где вполне могут победить противники антироссийских санкций. На этом фоне самый влиятельный немецкий деловой журнал «Шпигель» взял интервью у президента Латвии Раймондса Вейониса. Который предсказуемо отметился громкими русофобскими заявлениями:

— Мы должны быть бдительны: однажды Россия может напасть на какую-нибудь европейскую страну так же, как на Украину, — предупредил он. И затем почти открытым текстом дал понять, что считает многих русских латвийцев «пятой колонной Кремля»:

— Большинство этнических русских лояльны (официальной Риге), но меньшая живет в Латвии не так долго, многие из них служили в Советской Армии. Они более чувствительны к попыткам Москвы вмешаться в наши дела, — пожаловался 52-летний политик. — Никогда нельзя недооценивать мощь российского влияния. Многие из них (русских латвийцев) смотрят российское телевидение, российское государство пытается вести среди них пропаганду через свои медиа.

Также Вейонис выступил против газопровода «Северный поток-2» (будет поставлять наше «голубое топливо» напрямую из РФ в ФРГ по дну Балтийского моря): это, мол, «российский геополитический проект, и Латвия против». Кто не понял пикантности ситуации — сам Вейонис шел во власть от партии «Зеленых», а природный газ — один из самых экологически чистых источников энергии для промышленности. Родился будущий президент, кстати, в деревне Никоново Псковской области, его отец служил в Советской Армии (да-да!), а мать и вовсе была русской, этим языком он владеет как родным. Так что, следуя такой логике, борьбу с «российским влиянием» кое-кому следовало бы начать с себя.

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Полосатый Нил: Почему и латыши, и многие русские не удивились обыскам у рижского мэра

Обыск в кабинете мэра Риги Нила Ушакова. Не столько эффектное действо, конечно, как задержание российского сенатора Арашукова – но в масштабах Латвии все равно впечатляет…

Из объективных данных известно немногое: днем 30 января в кабинет мэра пришли сотрудники латвийского Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и спустя время вынесли оттуда какие-то свертки с вещдоками. Одновременно обыск прошел и в его доме. «Совесть моя чиста!» - успел он крикнуть журналистам и уехал на служебном микроавтобусе на допрос (подробности)