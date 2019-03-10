Немка Денизе Херрман стала чемпионкой мира по биатлону в гонке преследования

В воскресенье, 10 марта, на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде прошла гонка преследования на 12,5 километров у женщин. Первое место и звание чемпионки мира в этой дисциплине досталось Денизе Херрман. Она прошла дистанцию за 31 минуту 45,9 секунды, сделав два промаха на предпоследнем рубеже.

Второе место с отставанием в 31,4 секунды - у Тириль Экхофф из Норвегии. Еще одна немка Лаура Дальмайер, проигравшая 31,6 секунды победительнице - на третьем месте. У норвежки - 2 промаха на дистанции, у Дальмайер - один.

Лучшая из россиянок Евгения Павлова в итоговом протоколе расположилась на 9 месте - у нее 1 промах на последнем рубеже и отставание в слишком уж большие 2 минуты 14,3 секунды.

Сегодня, 10 марта, чуть позже пройдет гонка преследования у мужчин. Со второй позиции в ней на старт уйдет россиянин Александр Логинов.