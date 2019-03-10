2019-03-10T16:30:57+03:00
Спорт

Немка Денизе Херрман стала чемпионкой мира по биатлону в гонке преследования

Выигравшая спринт словачка Анастасия Кузьмина - шестая
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Немецкая биатлонистка Дениз Херрман.Немецкая биатлонистка Дениз Херрман.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 10 марта, на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде прошла гонка преследования на 12,5 километров у женщин. Первое место и звание чемпионки мира в этой дисциплине досталось Денизе Херрман. Она прошла дистанцию за 31 минуту 45,9 секунды, сделав два промаха на предпоследнем рубеже.

Второе место с отставанием в 31,4 секунды - у Тириль Экхофф из Норвегии. Еще одна немка Лаура Дальмайер, проигравшая 31,6 секунды победительнице - на третьем месте. У норвежки - 2 промаха на дистанции, у Дальмайер - один.

Лучшая из россиянок Евгения Павлова в итоговом протоколе расположилась на 9 месте - у нее 1 промах на последнем рубеже и отставание в слишком уж большие 2 минуты 14,3 секунды.

Сегодня, 10 марта, чуть позже пройдет гонка преследования у мужчин. Со второй позиции в ней на старт уйдет россиянин Александр Логинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Арсенал - Манчестер Юнайтед 10 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча 30 тура чемпионата Англии по футболу
Футбол, матч Арсенал - Манчестер Юнайтед 10 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 10 марта 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 30 тура чемпионата Англии по футболу
Динамо Москва - Спартак Москва 10 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча 19 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Динамо Москва - Спартак Москва 10 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 10 марта 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 19 тура чемпионата России по футболу
Новости 24
В Москве горит склад с лакокрасочными изделиями
Болтон считает, что Мадуро боится отдать приказ о задержании Гуайдо
Появилось видео испытаний российского "ослепляющего" комплекса "Филин"
National Interest о российской ракете "Циркон": "Все круче с каждым днем"
Аббас назначил нового премьер-министра Палестины
За последние сутки в Афганистане силовики ликвидировали более 60 талибов*
В нападении на посольство КНДР в Мадриде заподозрили спецслужбы США
В Москве задержали мать 5-летней девочки-маугли
Германия призвала Китай обсудить договор о контроле за вооружениями
Глава ЦБ КНР считает, что в будущем юань начнет привлекать инвесторов
Названы имена россиян, погибших в авиакатастрофе в Эфиопии
Российские дипломаты хотят пообщаться с персоналом больницы Солсбери
В Индонезии десятки людей пострадали при сходе поезда с рельсов
Консул РФ подтвердил гибель трех россиян при крушении Boeing в Эфиопии
В США задержали основателя криптовалютной пирамиды OneCoin
В Минобороны сообщили о создании нового мишенного комплекса «Адъютант»
Стало известно, как летел пассажирский Boeing перед крушением в Эфиопии
Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Эфиопии
В Boeing прокомментировали крушение самолета в Эфиопии
На борту разбившегося в Эфиопии самолета было трое россиян
Появилось фото с места крушения пассажирского Boeing в Эфиопии
Посольство РФ выясняет судьбу россиянина, который приобрел билет на разбившийся в Эфиопии Boeing
В центре Стокгольма взорвался автобус
Владимира Этуша кремируют на Троекуровском кладбище 12 марта
Министр здравоохранения Туниса ушел в отставку после массовой гибели младенцев
Пилот Юрий Сытник не исключил связь между авиакатастрофами в Эфиопии и Индонезии