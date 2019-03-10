Всем нам он был немного дедушкой: почему в России так жалеют Сиси из "Санта-Барбары"

Никакой иронии и никакого стеба. Старик Сиси из «Санта-барбары» умер. Огромная потеря для поколения девяностых. Многие любили "Санта-Барбару", включая президента Рейгана. Но для нас это был не просто сериал, а что-то большее, чем любовь. Первые пестрые пакеты с героями Санта-Барбары. Календари на 1993 год с героями сериала. София, жена Сиси, в жемчугах и двухметровый кудрявый Сиси в неизменном черном костюме.

Он был кумиром наших воспитательниц и учителей, добрым, чадолюбивым и богатым американским дедушкой для всех нас из поколения девяностых.

В девять тридцать утра в детском саду все замирало. Под позывные "Санта-барбары" воспитатели рассаживали нас на стульчиках перед телевизором. Серии транслировались не по порядку, но так было даже лучше.

И во время сончаса мы не могли заснуть, и считали не овечек, а сколько детей у старика Сиси. Получалось столько, сколько кошек во дворе: кот Мейсон, кошка Иден, Келли, Тед, Брендон…

Воспитательницы пересказывали друг другу анекдоты.

СиСи показывает друзьям фотографии Мейсона, Иден, Келли и Тэда.

- А еще дети у тебя есть? – спрашивают СиСи.

Он задумчиво:

- Может, где-то и есть…

У писателя Владимира Шарова есть роман, в котором говорится о том, что детские считалочки - это зашифрованные молитвы, которые раздали детям. Если это так, то детям бывшего СССР раздали много молитв про Сиси:

"На златом крыльце сидели, Санта-Барбару смотрели

Если Джина не придёт, то Сиси её убьёт".

Со временем суть сериала выветрилась из головы, но вспоминаются отдельные эпизоды. Как Сиси враждовал со стариком Лайонелом. (Конечно, все были на стороне Сиси). И еще, как Сиси зачем-то лежит в гробу, имитируя свою смерть. А к нему подходит негодяйка Джина с булавкой и говорит: «Сиси, ты такой умный. Но одного ты не учел Сиси: мертвецы не чувствуют боли», - и с этими словами вонзает булавку в причинное место.

Старик кричит от боли, выпрыгивает из гроба и все похороны насмарку.

Похоже, на этот раз все серьезно, 84-летний Джед Аллан действительно умер и никакая Джина с булавкой не поможет.

Никогда не знаешь, где прорастешь. Сиси прочно пророс в нашем фольклоре и песнях, с детства засевших в голове.

Никто не помнит названия «девочковой» группы, но песню про Сиси легко воспроизведут:

«Я еду, еду, еду к Мейсону на голубом такси! Привет-привет скажу я Мейсону, привет-привет, СиСи!».

В девяностые старик Сиси вместе с киносыном Мейсоном приезжал в Россию и сводил с ума поклонниц. (Киновраг Лайонел оказался удачливее, он увез из России молодую фанатку и женился на ней). Но тогда, во время приезда, Сиси сказал удивительное.

Что на самом деле никакой он не Аллан Браун, а Барановский, и что дед его был родом из Беларуси, но с началом Первой мировой войны уехал в Америку.

Его российские родственники осиротели. (Не только те, российские родственники, что повесили на сайте "Жди меня" трогательное объявление о поиске актера Аллана Джеда и сопроводили объявление припиской:

"Моя сестра профессор английского языка, поэтому мы сможем поговорить с Джедом Алланом по-английски").

Всем нам он был немного родственником. Немного дедушкой.

Одна моя знакомая, сумасшедшая фанатка разнообразного зарубежного мыла, всерьез уверяла меня, что, например, Вероника Кастро - это мексиканский двойник Аллы Пугачевой и архетип матери для россиян. А старик Сиси - он стопроцентно архетип дедушки.

Может, в этом есть доля правды. Эта случившаяся за океаном смерть - тронула. И вызвала в памяти что-то родное и грустное и еще на музыку колыбельной, приписываемой Моцарту:

"Спи, моя радость, усни, Джина убила СиСи, Круз утопился в пруду, Хейли попала в беду, Келли в психушке сидит, Джеффри за нею следит, Мейсон лишился родни. ... Усни, усни".

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