2019-03-10T19:15:50+03:00
Спорт

Украинец Пидручный сенсационно победил норвежца Бе и стал чемпионом мира по биатлону 2019 в гонке преследования

Лучший из россиян Евгений Гараничев занял девятое место
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Дмитрий Пидручный - новый чемпион мира по биатлону в преследовании.Дмитрий Пидручный - новый чемпион мира по биатлону в преследовании.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 10 марта, на чемпионате мира по биатлону 2019 в шведском Эстерсунде прошла гонка преследования на 12,5 километров у мужчин. Первым со старта по итогам спринта ушел норвежец Йоханнес Бе.

Однако к финишу лидер общего зачета Кубка мира не смог удержать свое большое преимущество. Допустив три промаха на последнем рубеже он пропустил вперед украинского биатлониста Дмитрия Пидручного. И тот смог дотерпеть до финиша и выиграть гонку!

Бронза - у француза Кентена Фийона Майе. Лучший из российских спортсменов Евгений Гараничев - на 9 месте. У него 1 промах на последнем рубеже. Стартовал же он с 19-й позиции. А вот вице-чемпион мира в спринте Александр Логинов "рассыпался" по ходу гонки и занял в итоге только 14-е место в итоговом протоколе.

После двух гонок преследования, которые прошли сегодня, 10 марта, на чемпионате мира, на турнире настанет выходной день. 12 марта в Швеции - пройдет женская индивидуальная гонка на 15 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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