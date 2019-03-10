Украинец Пидручный сенсационно победил норвежца Бе и стал чемпионом мира по биатлону 2019 в гонке преследования

В воскресенье, 10 марта, на чемпионате мира по биатлону 2019 в шведском Эстерсунде прошла гонка преследования на 12,5 километров у мужчин. Первым со старта по итогам спринта ушел норвежец Йоханнес Бе.

Однако к финишу лидер общего зачета Кубка мира не смог удержать свое большое преимущество. Допустив три промаха на последнем рубеже он пропустил вперед украинского биатлониста Дмитрия Пидручного. И тот смог дотерпеть до финиша и выиграть гонку!

Бронза - у француза Кентена Фийона Майе. Лучший из российских спортсменов Евгений Гараничев - на 9 месте. У него 1 промах на последнем рубеже. Стартовал же он с 19-й позиции. А вот вице-чемпион мира в спринте Александр Логинов "рассыпался" по ходу гонки и занял в итоге только 14-е место в итоговом протоколе.

После двух гонок преследования, которые прошли сегодня, 10 марта, на чемпионате мира, на турнире настанет выходной день. 12 марта в Швеции - пройдет женская индивидуальная гонка на 15 километров.