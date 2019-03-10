Биатлонист сборной России на чемпионате мира пробежал лишний штрафной круг и лишил себя медали

10 марта на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде прошла гонка преследования у мужчин. И российская команда до последнего огневого рубежа имела все шансы на медаль любого достоинства. Лидер Александр Логинов не смог совладать со стрельбой и после финальной "точки" выпал из числа претендентов на медали. А вот Евгений Гараничев, который на этапе в Северной Америке опоздал на гонку, попал в трагикомичную ситуацию.

Гараничев на последнем рубеже допустил один промах, но вместо одного - пробежал два штрафных круга!

Тренер сборной России по срельбе Леонид Гурьев пояснил ситуацию:

- Очень медленно закрывалась мишень последняя, он подумал, что она не закрылась, и у него два штрафных круга и лишний круг пробежал из-за этого, - приводит слова специалиста портал Чемпионат.com.

Слова своего тренера после финиша подтвердил и сам Гараничев:

- Я видел, что он не закрылся, и ушёл на штрафной круг. А мне на штрафном круге кричат, что я буду уходить в топ-4. И я этого не понял, потому что французы ушли, а у меня ещё круг. А потом на финише увидел, что у меня только один промах.

Биатлонист сборной России пытается найти причины такой ситуации:

- Надо, наверное, было посмотреть на щит. Чувствовал, что не попал, даже установка так почувствовала. Бежалось сегодня хорошо, удалось хорошо работать. Не знал, что у меня четвёртый ход. Я ушёл не сразу, даже проводил мишень, потом уже надел винтовку и убежал. Надо было, конечно, посмотреть ещё. Впредь буду смотреть. Силы позволяли, ход был хороший, лыжи хорошо работали. Всё было для того, чтобы заезжать, - заявил Гараничев в интервью Чемпионат.com.

Гараничев мог попасть в тройку призеров по итогам гонки, однако же в итоговом протоколе оказался на 9-й позиции.