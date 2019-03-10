"Я сразу сказал, что повторяться не люблю!": Сергей Лазарев ответил на критику песни для "Евровидения"

Не прошло и двух суток, как песня нашего Сергея Лазарева «Scream» («Крик») набрала более двух миллионов просмотров на Youtube. Впечатляющий результат - таким не может похвастаться никто из участников этого года. Так же композиция возглавила чарты в iTunes в восьми странах, в том числе в Ирландии и Украине, что приятно. Дальше - больше.

Sergey Lazarev - Scream - Eurovision 2019 ( Russia ).

Но, конечно, как только человек предъявляет что-то в публичное пространство, его творчество становится отличной мишенью для критики, которая и в данном случае не заставила себя ждать. Сегодня Лазарев ответил скептикам: «Некоторые пишут , что песня не в формате Евровидения, но разве это плохо создавать песню, которая будет выделяться , которая будет оригинальной и уникальной? Я сразу сказал, что повторяться я не люблю и согласился ехать во второй раз, так как была возможность показать себя совершенно с другой музыкальной стороны, нежели в 2016-м, что мы успешно и сделали...Ну и не забывайте, что главное это то, что будет происходить в мае на сцене!».

Действительно, скорее всего номер тоже будет потрясать: три года назад в Швеции Сергей показал сложный технический номер (секрет до сих пор не раскрыт), задрав планку для других артистов. Уверены, в этот раз будет еще круче.

Напомним, что в этом году «Евровидение» пройдёт в Тель-Авиве, с 14 по 18 мая. Лазарев участвует во втором полуфинале, но мы сможем на него лишь посмотреть и оценить мастерство - голосовать за свою страну нельзя по правилам конкурса.

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Наконец, мы смогли услышать, какой песней будет брать еврообщественность Сергей Лазарев на международном музыкальном фестивале Евровидение. Композиция называется «Scream», в переводе на русский - «Крик». Песня действительно грустная - сердце разрывается, когда слушаешь историю разбитого сердца. Продюсером песни стал Филипп Киркоров, автором музыки - Димитрос Контопулос, а слова написала Шэрон Вон, шведский сонграйтер (подробности).

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