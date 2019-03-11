Дуболомы и конь в пальто

Стеречь рисованную Русь - дело хлопотное. Надо громко топать, хекать, бычить, тупить и притом в рот не брать хмельного (рейтинг 6+). Принимать патриотические позы в духе картин художника Васнецова. Ездить за тридевять земель на подвиги и бегом назад по причине регулярной измены в тылу. Терпеть интеллигенцию, роль которой исполняет хитрозадый конь Юлий, трус и пацифист, живущий в библиотеке и использующий всю толщу мировой культуры и аргументации, чтоб не идти на войну и не перетрудиться. Разруливать косяки киевского князя, который нам теперь даже и не родня, но продолжает проигрывать Россию то в наперстки, то в лото. Наконец, быть подкаблучником у курносой конопатой особы, которая вечно хочет в отпуск, равноправия и плясать хип-хоп на потребу молодой аудитории.

Морока, словом.

Искать во всем этом национальную идею и злиться на ее отсталость могут только умницы-разумницы из журнала «Сноб». Действительно, надо обладать редкостной ума палатой, чтоб осуждать мультфильм из былинных времен за отсутствие критики Русской православной церкви. Лучше б уж хип-хоп плясали, что ли.

Вычислять художественное своеобразие фильма с девятью продолжениями - не меньший абсурд. Своеобразие бывает в стартапе, но как натопчут колею - тут и делу венец.

Так что богатырская серия - бизнес и ничего более. Крайне рискованный, мегауспешный и от успеха слегка обуревший. За 15 лет на фильм потрачено 30 миллионов долларов, а выручено без малого 120. Всякому, кто недоволен саундтреком, диснейщиной, русопятостью, однотипностью, кондовыми шутками и отсутствием критики РПЦ, следует сказать: «Учитесь и не жужжите». Кто знает, как лучше снимать кино для новогодних каникул, пусть поделится.

Притом первый фильм серии просел сразу на два с гаком зеленых лимона. Второй - на один. Третий принес сразу восемь сверх затрат и окупил стартовые убытки, задав стандарт производства на последующие годы.

Выяснилось, что православие не в тренде - ни у детей, ни у покупающих билеты родителей. Набожность ограничилась первой серией: нательные кресты, троеперстие перед битвой и золотой ком, скачущий с Орды на Русь и разбитый о твердыню местной церкви на мелкую денежку.

Древняя история не сработала тоже: формула «косолапые против косоглазых» действовала только поперву, а после гарантированное лузерство, тугар, половцев и тому подобных поганцев стало вызывать братские симпатии. В последней на сегодня серии Соловей-разбойник свистом раздувал паруса торопящихся домой расписных челнов.

Зато немереный барыш принесли заморские вояжи, знакомые киносмотрящим детям, как соседний «Макдоналдс». Теплое море, туристические подземелья, торговцы чепухой и коктейль через соломинку - это все кусок современного детства, у которого отличные коммерческие перспективы. Илья еще в третьей серии катался в Царьград, ныне именуемый Стамбулом и исхоженный русскими путешественниками вдоль и поперек. Конечно, кроме Софии, там с Х века ничего и не осталось - но вид на Босфор с Султанахмета прежний, хоть и не было там в богатырские времена ни султана, ни Ахмета.

Россыпью жемчужин порадовали сценаристы. Куры, бредущие в полон в невольничьей связке под бичом надсмотрщика. Богатыри, приподнявшие Великую китайскую стену, чтоб крюка не давать. Шипение шамаханской царицы: «Сообразили, матрешки проклятые!» - в адрес смекалистых богатырских жен.

Киевские закидоны не могли остаться без отражения. Уже в серии «На дальних берегах» (2012) князюшка брякнул: «А пока организуем партизанский отряд с предателем». Следующая, «Ход конем», снималась в разгар смуты и пощады не знала: в Киев на троянском позолоченном коне въезжали бояре-заговорщики, а народ местный пускался в азартные игры с шулерами и проигрывался до исподнего. В следующей серии царь морской с трезубом на ушанке и вовсе затапливал соседей по маковку: «Утонул Киев. Пришла волна выше колокольни». Словом, небратьям досталось - аккуратно, но сильно.

Но уже на «Принцессе Египта» (2017) сценаристы с продюсерами совершенно спятили от легкой добычи. На экране заплясали скелеты, змеи, крокодилы и бабки-ежки, что было бессовестной покражей у Диснея и Гарри Бардина. Интрига с тринадцатым месяцем и разбалансировкой температурных режимов не лезла ни в какие ворота.

Пришлось снова звать автора пилота Константина Бронзита, в титрах нескольких серий игриво именовавшегося «Бро». Бронзит снял последнюю на сегодня серию «Наследница престола» и распотешил честной народ катанием на канцелярских счетах, как на скейте, и присядкой медведя в красных сапогах. К сожалению, серия еще в прокате и потому в сетку не попала.

В остальном - отличный ход брутального канала. Вместо кошечек-тортиков-мимозок - группу больших и справных непьющих дуболомов.

Что еще матрешкам надо?