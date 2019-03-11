Человек-гора

Никак не миновать его имени, листая историю России: сделал Петр Петрович поразительно много и по итогам своей жизни стал признанным авторитетом в мировой науке. Великий Александр Гумбольдт, кстати, почетный член Российской академии наук, принимал у себя в Берлине Семенова и пожелал ему доброго пути в экспедиции по Центральной Азии.

В том путешествии Семенов проник в области планеты, где до него еще никто не бывал. Соразмерные пространства земли - Амазония и Центральная Азия, но в дебрях Амазонки умелому человеку лес не даст погибнуть, это не горная - каменная и ледовая пустыня, вечно безмолвная, перекрывающая все пути и надежду человеку. Семенов прошел.

В результате его экспедиций собраны поразительные коллекции животных и растений, открыты новые виды, науке до той поры неведомые, созданы первые карты Тянь-Шаня, первая карта высотной зональности этого горного массива. Семенов впервые обнаружил и дал четкое описание северных цепей этих гор, обследовал и описал реки и озера, встреченные на пути, и буквально поставил с головы на ноги тогдашнее мировоззрение о течении некоторых рек. Он встретил и описал горных баранов с могучими рогами - никто их не видел со времен Марко Поло, и уж стали полагать того выдумщиком - Семенов подробнейшим образом описал этих животных. Он нашел, уложил в гербарий четыре новых вида растений, открыл огромный ледник, о существовании которого не подозревали ученые сопредельных стран - одного этого было бы достаточно, чтобы золотом вписать его имя в историю мировой науки. Ко всему сделанному Семенов был еще и организатором первой в России переписи населения - в 1897 году. Как не вспомнить об этом, добился издания первого «Географическо-статистического словаря Российской империи» и был многолетним руководителем Русского географического общества.

Это был могучий старик. Высокий лоб мудреца, седые длинные волосы, откинутые назад, заставляли подумать, что это ветры странствий их уложили. Прямой и открытый взгляд проницательных глаз, которые так много повидали в жизни и так глубоко видели…

Именным указом императора к имени Семенов пожизненно добавлялась приставка Тян-Шанский. Может быть, единственный случай, когда название с карты стало именем человека. Но сложилось и наоборот: одиннадцать географических пунктов России стали носить его имя.