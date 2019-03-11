Уже сегодня на ТНТ вернутся герои самой кассовой комедии России «Полицейский с Рублевки»

11 марта в 20:00 четвертая часть сериала «Полицейский с Рублевки» появится в эфире ТНТ.

На территории самого богатого поселка России орудует пироманьяк, превращающий все вокруг в пепел. Это уже не Барвиха, это Капотня какая-то! Сначала он сжег склад, затем спалил дотла фастфуд… А может быть потом он сожжет еще и местное ОМВД «Барвиха Северное»?

Автор фото: Сергей КАРПЕНКО

Что на уме у преступника — никто не знает. В его действиях не просматривается никакой логики. Пожалуй, есть только одна зацепка — гигантская буква «М», которую злой гений всегда рисует на месте преступления. Что значит эта «М»? Может местный житель, уставший от пробок намекает, что нужно провести в Барвиху новую ветку московского метро? Или это выражение ненависти к популярному американскому общепиту? Или же эта «М» не значит вообще ничего?

Автор фото: Сергей КАРПЕНКО

Так или иначе, ловить преступника будут одновременно две независимые следственные группы. В первой — грезящий генеральскими погонами Яковлев и, начитавшийся Шерлока Холмса Мухич, которому теперь везде мерещится профессор Мориарти. Во второй — Григорий Измайлов и Алиса Рыбкина. Они работают 24 часа в сутки: 12 часов собирают показания и выезжают на места преступлений, еще 12 тратят на непростые взаимоотношения.

Автор фото: Сергей КАРПЕНКО

С одной стороны, Гриша и Алиса страстные любовники, но с другой — они кореша, друганы, коллеги. Гришины девушки — это отдельная тема нового сезона. Хотя бы потому, что их уже три: роскошная Кристина, утонченная Алена и свой парень Рыбкина. Яковлеву тоже подфартит, и он получит свое самое важное и ответственное задание — охранять женщину-замминистра.

Автор фото: Сергей КАРПЕНКО

Получится ли у рублевских ментов поймать разбушевавшегося «М» и вернуть покой на территорию некогда сытой, безопасной и благополучной Барвихи?

Подробности с понедельника по четверг в 20:00 на ТНТ