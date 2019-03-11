2019-03-11T14:00:38+03:00
Дом. Семья

В Алтайском крае родился поросенок-единорог с одним глазом

Такая мутация наблюдается в фермерстве впервые [видео]
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Поросенок-мутант родился в Крутихинском районеПоросенок-мутант родился в Крутихинском районеФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Поросенок без пятачка, но с большим наростом на лбу, похожим на рог или хобот, и одним глазом родился в селе Буян Крутихинского района в Алтайском крае. Как отметил фермер Геннадий Легостаев, который занимается разведением поросят, за 30 лет в животноводстве подобное он видит впервые.

Мужчина рассказал, что поросенок родился с очень длинным языком, белыми конечностями, видоизмененным телом и единственным очень большим зубом в пасти. Все последующие поросята после мутанта родились вполне нормальными и обычными.

Поросенок-единорог с одним глазом родился в Крутихинском районе.В селе Буян Крутихинского района родился необычный поросёнок

"Мне сказали, что бывает всякое, - цитирует фермера информацинный портал "Каменские известия". - Бывало в их практике, что поросята без глаз рождались, или без ноги, но такого видоизменения никогда не встречали. И объяснить подобное явление очень трудно». все последующие поросята после мутанта родились вполне нормальными и обычными.

В семье Легостаевых такое "подарок" восприняли по-разному. Некоторые отнеслись с юмором к такому "явлению", кому-то от взгляда на непонятное существо стало плохо. Сам же фермер выразил мысль, что, возможно кто-нибудь купит его мутанта для исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Не дом, а целый мир — взгляните на квартиру глазами вашей кошки
Можно очень долго наблюдать за тем, как неспешно коты обходят свои владения, уверенно запрыгивают на шкаф и с озадаченным видом обнюхивают чужое пальто в коридоре. Как кошка представляет себе мир обычной городской квартиры?
Новости 24
Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины
Москвичей предупредили о сильном ветре 11 и 12 марта
В Москве у сотрудницы НИИ украли ювелирные украшения на 2,5 миллиона рублей
СК даст оценку действиям полицейских, отказавшимся вскрывать дверь квартиры с «девочкой-маугли»
Вандал, который повредил картину Репина в Третьяковке, частично признал свою вину
СК просит арестовать мать 5-летней «девочки-маугли» в Москве
Визит Лаврова в Турцию перенесли с 12 на 18 марта
Соседей московской "девочки-маугли" представят к награде "За содействие"
На месте крушения Boeing в Эфиопии нашли черный ящик
Самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Баку
Водитель маршрутки уснул за рулем и устроил ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье
Эксперты рассказали об опасности взлома Wi-Fi
Более 50 человек погибли в Сирии при авиаударе коалиции
Тимошенко: после выборов Порошенко будет привлечен к уголовной ответственности
В Арктике построили уже 475 российских военных объектов
Появилось видео убийства мужчины в Главклубе в Москве
Серхио Рамос и Марсело Вьерра поссорились на тренировке