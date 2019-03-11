В Алтайском крае родился поросенок-единорог с одним глазом

Поросенок без пятачка, но с большим наростом на лбу, похожим на рог или хобот, и одним глазом родился в селе Буян Крутихинского района в Алтайском крае. Как отметил фермер Геннадий Легостаев, который занимается разведением поросят, за 30 лет в животноводстве подобное он видит впервые.

Мужчина рассказал, что поросенок родился с очень длинным языком, белыми конечностями, видоизмененным телом и единственным очень большим зубом в пасти. Все последующие поросята после мутанта родились вполне нормальными и обычными.

Поросенок-единорог с одним глазом родился в Крутихинском районе.В селе Буян Крутихинского района родился необычный поросёнок

"Мне сказали, что бывает всякое, - цитирует фермера информацинный портал "Каменские известия". - Бывало в их практике, что поросята без глаз рождались, или без ноги, но такого видоизменения никогда не встречали. И объяснить подобное явление очень трудно». все последующие поросята после мутанта родились вполне нормальными и обычными.

В семье Легостаевых такое "подарок" восприняли по-разному. Некоторые отнеслись с юмором к такому "явлению", кому-то от взгляда на непонятное существо стало плохо. Сам же фермер выразил мысль, что, возможно кто-нибудь купит его мутанта для исследований.