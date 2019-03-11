Единственный спасшийся пассажир: Бизнесмен из Греции опоздал на две минуты на рухнувший в Эфиопии самолет

Антониос Мавропулос, глава некоммерческой организации Solid Waste Association, рассказал о том, как он чуть не сел на на самолет компании Ethiopian Airlines, который после взлета потерпел крушение в Эфиопии в воскресенье, 10 марта. По словам мужчины, его спасло лишь то, что он вовремя не успел сдать свой багаж, из-за чего его не пустили на борт авиасудна.

- Я был вне себя. Никто не помог мне вовремя попасть на посадку, - опубликовал гневный пост в своем Facebook Антониос.

Мужчина также подчеркнул, что его отвели в полицейский участок аэропорта, и он был единственным, кто не сел в самолет.

- Сотрудники аэропорта сказали мне ожидать следующий рейс, который уходит в 11:20, попросили прощения за неудобства и перевели в полицейский участок для допроса, - написал бизнесмен в соцсети.

Позже охранники сказали бизнесмену, что вместо того, чтобы возмущаться, ему стоило бы благодарить бога – в тот момент стало известно, что самолет пропал с радаров.

- Оказалось, что я единственный пассажир, который не попал на рейс ET 302, который пропал с радаров. Сначала я думал, что охранник лжет по поводу самолета, однако его голос был настолько серьезным, что у меня не осталось никаких сомнений. Я чувствовал, что от этой новости начал терять почву под ногами, - прокомментировал греческий бизнесмен.

Антониос попытался связаться со своими друзьями, которые могли бы знать, что произошло с самолетом, потому что, по словам бизнесмена, неожиданно во всем аэропорту выключили Wi-Fi.

- Я пытался найти информацию по поводу самолета в Сети, однако, как я узнал позже. во всем аэропорту выключили Wi-Fi. Чуть позже мне пришло смс от близкого друга и я узнал, что самолет разбился через несколько минут после взлета, - прокомментировал бизнесмен в своем Facebook.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Boeing 737-800MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение утром в воскресенье,10 марта.Связь с самолетом прервалась спустя шесть минут после взлета. На борту лайнера находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа. В числе погибших - 19 сотрудников ООН и граждане 35 различных государств, в том числе трое россиян.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696300" frameborder="0"></iframe> Россияне, погибшие в авиакатастрофе в Эфиопии сняли видео из аэропорта.

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