2019-03-11T15:03:08+03:00
Экономика

Расходы россиян разгоняет инфляция

Впервые за многие годы в феврале жители страны потратили больше денег, чем в январе
Михаил ЗУБОВ
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Рост февральских расходов россиян стал неожиданностью для исследователей.Рост февральских расходов россиян стал неожиданностью для исследователей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В коротком феврале россияне потратили на повседневные нужды на 1,9% больше, чем в длинном и праздничном январе. Таковы данные исследования холдинга «Ромир» по 220 населенным пунктам страны.

Рост февральских расходов стал неожиданностью для исследователей: в прошлые годы они снижались по сравнению с январем. Возникает вопрос: мы тратим больше, потому что жить стали лучше, или «благодаря» инфляции, которая шагнула за прогнозные рамки?

- У некоторых людей с нового года выросли зарплаты и в феврале они получили уже больше, чем прежде, - сказал «КП» председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. - В реальном выражении доходы увеличиваются медленно, но в номинальном они растут, следовательно и тратят люди больше. Одновременно мы видим, что инфляция в первые два месяца 2019 года росла в пять-шесть раз быстрее, чем прогнозировалось: не по 0,4% в месяц, а более 5% за два месяца. Такая динамика цен тоже заставляет тратить на повседневные нужды больше.

По данным «Ромир» наиболее «расточительными» в феврале оказались граждане с низким и высоким достатком: их расходы повысились соответственно на 3,4% и 3,5% по сравнению с январем. Расходы потребителей со средним уровнем доходов увеличились на 0,6%.

- Это естественно: именно люди с плохим достатком тратят на питание наибольшую часть своих доходов, а потребительская корзина подорожала заметнее всего, - объясняет Аксаков. - В среднем же, можно говорить о том, что уровень жизни стабилизировался: у большинства граждан он не ухудшается, но и не улучшается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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