2019-03-11T15:10:22+03:00
Происшествия

В Подмосковье продавец винного магазина спьяну убил коллегу-менеджера

Во время бурного застолья мужчина пустил в ход кухонный нож
Анастасия ВАРДАНЯН
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Распитие спиртных напитков обернулось убийством в Одинцово.Распитие спиртных напитков обернулось убийством в Одинцово.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Казалось бы эти парни, должны все знать о вреде алкоголя. Но сотрудники крупной сети "Красное и Белое" сами оказались большими любителями выпить. На днях, прикупив винишко на работе, 30-летний продавец пригласил в гости 24-летнего менеджера. Посиделки устроили в обычной многоэтажке подмосковного города Одинцово. Застолье закончились ссорой. Оба перебрали с алкоголем и началась драка.

- Хозяин квартиры несколько раз ударил гостя ножом. После чего он скрылся, - сообщил "КП" собственный источник правоохранительных органах.

От полученных травм мужчина погиб. В столицу 24-летний менеджер приехал на заработки из города Михайловка Волгоградской области. В тот же день полиция задержала его коллегу. Во всех бедах он винит алкоголь.

- По статье "Убийство" возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, - пояснили в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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