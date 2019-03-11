В Подмосковье продавец винного магазина спьяну убил коллегу-менеджера

Казалось бы эти парни, должны все знать о вреде алкоголя. Но сотрудники крупной сети "Красное и Белое" сами оказались большими любителями выпить. На днях, прикупив винишко на работе, 30-летний продавец пригласил в гости 24-летнего менеджера. Посиделки устроили в обычной многоэтажке подмосковного города Одинцово. Застолье закончились ссорой. Оба перебрали с алкоголем и началась драка.

- Хозяин квартиры несколько раз ударил гостя ножом. После чего он скрылся, - сообщил "КП" собственный источник правоохранительных органах.

От полученных травм мужчина погиб. В столицу 24-летний менеджер приехал на заработки из города Михайловка Волгоградской области. В тот же день полиция задержала его коллегу. Во всех бедах он винит алкоголь.

- По статье "Убийство" возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, - пояснили в правоохранительных органах.