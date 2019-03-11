2019-03-11T15:19:05+03:00
Звезды

Марию Кожевникову заподозрили в четвертой беременности

Актриса в очередной раз дала фанатам повод для слухов о своем положении
Петр СИМОНОВ
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Мария Кожевникова.Мария Кожевникова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Несколько дней назад 34-летняя многодетная мама пришла на светское мероприятие в таком наряде, которое предпочитают дамы, старающиеся скрыть свои изменившиеся формы.

Мария Кожевникова выбрала вязанный кардиган без пояса. Однако алое шелковое платье, поверх которого надет кардиган, подчеркнуло животик актрисы, после чего поклонники предположили, что она скрывает четвертую беременность.

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С невероятной многодетной мамой и владелицей элитного клуба шпицев @malenkoechudo.club
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Обычно в таких ситуациях знаменитости предпочитают отмалчиваться, однако актриса прокомментировала свое фото с округлившимся животом в комментариях к снимку.

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А как бы Вы поступили, если Вам на премии журнала @modatopical в номинации пара года @malenkoechudo.club подарили бы такого красивого, милового, безумно теплового душой и телом шпица???!
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- Вы беременна? - спросила одна из подписчиц.

- Нет, шелковое платье сыграло в шутку, - ответила Кожевникова.

Стоит добавить, что коллеги Марии стараются до последнего не афишировать своего положения. А сама Кожевникова публично рассказала о том, что стала мамой третьего ребенка спустя некоторое время после родов, когда никто не знал о грядущем пополнении в семействе.

mkozhevnikovamkozhevnikova
Нашим защитникам нужна любовь, забота, нежность и верность!!!
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Напомним, Мария Кожевникова вышла замуж в августе 2013 года. Имя и внешность жениха скрывала несколько лет. Теперь известно, что мужа актрисы зовут Евгений Васильев, он бизнесмен. Их старшему сыну Ивану 5 лет, среднему Максиму 4 года, а младшему Василию в июле исполнится 2 года.

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Удивительно, как Марии Кожевниковой удается скрывать уже третью беременность: девять месяцев вести активный образ жизни и при этом добиться, чтобы никто не разболтал о том, что она в положении? Да, в Cети ходили слухи, что 32-летняя актриса ждет ребенка, но не было ни фотографий, ни подтверждений (подробности)

Мария Кожевникова показала "непубличного мужа"

Звезда «Универа» - так Марию Кожевникову уже, наверное, никто не называет. У 33-летней актрисы за плечами столько достижений, что сериал, который сделал ее знаменитой, затерялся в ее биографии. Мало кто из ее коллег в таком возрасте достигал подобных карьерных высот. Да, сцена была не театральной, а политической. Пять лет Кожевникова просидела в Госдуме. И теперь ее еще долго будут называть экс-депутатом. За это время Мария развивалась во всех отношениях. Она, кажется, успела всюду: вышла замуж, получила приглашения в полноценные киопроекты и родила троих сыновей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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