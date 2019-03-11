2019-03-11T16:15:51+03:00
Звезды

"Да-да, у меня беременность": звезда "Кухни" откровенно о своей боли

Дмитрий Назаров рассказал о госпитализации
Ольга ЛИБГАРДТ
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В последнее время Дмитрий Юрьевич не жаловался на здоровьеВ последнее время Дмитрий Юрьевич не жаловался на здоровьеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В Москве госпитализировали народного артиста России Дмитрия Назарова. По некоторым данным, актер обратился за медицинской помощью из-за боли в спине.

Дмитрия Назарова направили в отделение нейрохирургии, передает РЕН ТВ. Ему было назначено тщательное обследование.

Узнав о своей срочной госпитализации, артист был краток. "Да-да, у меня беременность, тянет спину уже третий месяц. Шутка. Сведения о госпитализации - неправда, у меня все хорошо. Наверное, эту информацию распустили мои враги", - цитирует Назарова Агентство городских новостей "Москва".

Он также пообещал, что накажет клеветников. "Вот е-мое! Это кто же себе позволяет такое фантазировать? Надо закрыть тех, кто распускает такую ахинею. Когда-нибудь я к ним докопаюсь. У меня все хорошо, спасибо. Все нормально. Спасибо за беспокойство", - цитирует актера "360".

В последнее время Дмитрий Юрьевич не жаловался на здоровье. В своих интервью он обычно говорит о профессии и о том, что в жизни не раз сталкивался с кулинарией. Актер даже признавался, что мечтает открыть свой ресторан.

Он также не скрывает своей любви к футболу. В соцсети часто можно увидеть его фото, где звезда запечатлена на трибунах в красном шарфике болельщика "Спартака".

Стоит отметить, что в последнее время артист часто оказывался в центре скандалов. Ранее появилась информация, что он устроил потасовку у стен театра. А несколько месяцев назад в прессе бурно обсуждалось ДТП с участием актера. В Сети тогда появились фотографии, на которых Назаров запечатлен в момент, когда вызывает на место происшествия полицию и скорую помощь.

Дмитрий Назаров окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина в 1980 году. До 1995 года он служил в Малом театре, где сыграл около 60 ролей. Затем работал в театре "Сфера" и Театре Российской армии, а с 2003 года - в МХТ имени Чехова. В 2000-м он получил звание народного артиста России.

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В сериале "Кухня" Дмитрий Назаров сыграл шеф-повара московского ресторана
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Назаров сыграл более 40 ролей в кино и на телевидении. Наибольшую популярность ему принесла роль Виктора Баринова в сериале "Кухня". Именно этот фильм превратил Назарова в кумира миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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