Определены темы встречи «Соединяя Евразию – от Атлантики до Тихого океана»

Ключевыми темами дискуссий в рамках первого диалога «Соединяя Евразию – от Атлантики до Тихого океана», который состоится 15 марта в Брюсселе, станут: «Множество стратегий – одна цель», «Устойчивое взаимодействие и диалог по стандартам», «Соединяя Евразию на практике».

Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс и Ассоциация «Познаём Евразию» в сотрудничестве с Ассоциацией Европейского бизнеса и Бельгийско-Люксембургской Торговой Палатой. Ожидается участие высокопоставленных должностных лиц из Европейской комиссии, Европейского парламента, Евразийской экономической комиссии, представителей различных стран и организаций, руководителей ряда ведущих компаний из Европы и Азии.

Подчеркивая важность проведения мероприятия, советник президента России Антон Кобяков отметил: «Большая Евразия – это геополитическое пространство, на территории которого расположены 45 процентов стран мира, объединяющее более двух третей населения планеты. Сотрудничество этих государств объединяет все сферы рыночных отношений. Перед руководителями стран, представителями государственных органов, ассоциаций и экспертных объединений стоит ответственная задача: способствовать развитию экономики доверия и дипломатии бизнеса от Атлантического до Тихого океана. С этой целью мы создаем дискуссионную площадку для обсуждения и поиска решений ключевых вопросов взаимодействия на территории Евразии».

«В Брюсселе будут обсуждены актуальные вопросы сотрудничества стран на территории Большой Евразии – от Атлантики до Тихого океана. При формировании деловой повестки мы ставили задачу создать условия для диалога между различными крупными игроками на этом пространстве, прежде всего, Евросоюза и ЕАЭС. Брюссель как сердце Европы идеально подходит для продуктивных дискуссий на эту тему. Уверен, что проведение подобных встреч станет хорошей традицией», – подчеркнул Президент Ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико.

Встреча в Брюсселе будет способствовать решению конкретных вопросов, в том числе технического и регуляторного порядка, касающихся взаимодействия на евразийском пространстве между Евросоюзом и ЕАЭС. Сотрудничеству стран Большой Евразии будет посвящен и ежегодный, уже двенадцатый по счету, Евразийский экономический форум в Вероне. Его также организует Фонд Росконгресс совместно с Ассоциацией «Познаём Евразию». В этом году форум состоится 24–25 октября.

Мероприятия, объединенные общей тематикой «От Лиссабона до Владивостока», традиционно проходят и в дни Петербургского международного экономического форума, который в этом году состоится 6–8 июня.