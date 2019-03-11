2019-03-11T16:00:43+03:00
Умные вещи

В Одноклассниках началась #культурнаявесна

Российские музеи и театры проведут в соцсети онлайн-трансляции, объединенные хэштегом #культурнаявесна
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Трансляции проекта также будут доступны в разделе «Культурная весна» в каталоге видеоТрансляции проекта также будут доступны в разделе «Культурная весна» в каталоге видео
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Социальная сеть Одноклассники с началом нового культурного сезона объединила контент от российских музеев, театров и радиостанций хештегом #культурнаявесна. Набрав хэштег в поиске, пользователи могут попасть на виртуальные экскурсии команд музеев и блогеров по Эрмитажу, послушать лекции Музея русского импрессионизма и Третьяковской галереи.

Трансляции проекта также будут доступны в разделе «Культурная весна» в каталоге видео. В официальном сообществе соцсети «Все ОК» и группе «Одноклассники. OK Live» можно следить за анонсами будущих трансляций.

Ближайшие прямые эфиры со своих новых выставок проведут ГМИИ им. А. С. Пушкина, Третьяковская галерея, Русский музей, Российский этнографический музей, Музей современного искусства «Гараж», а также Государственный музей политической истории России, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Музей театрального и музыкального искусства, Российский национальный музей музыки, Молодежный театр на Фонтанке, Московский театр мюзикла, Музей истории денег и многие другие.

Петербургские блогеры проведут эфиры из малых музеев Ленинградской области и Санкт-Петербурга, а Аня Михайлова, известный в культурных кругах микроинфлюэнсер и спикер, проведет лекции-прогулки по музеям, в том числе и эфиры из Нью Йорка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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