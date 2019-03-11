2019-03-11T16:07:44+03:00
Умные вещи

ВКонтакте открывает приём заявок на вторую стипендиальную программу VK Fellowship

Программа создана для поддержки учителей, которые разработали и используют в преподавании собственные курсы по основам программирования
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Заявки на участие в программе принимаются до 12 апреля включительноЗаявки на участие в программе принимаются до 12 апреля включительноФото: ВКонтакте
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ВКонтакте открывает второй год стипендиальной программы VK Fellowship. Она создана для поддержки учителей, которые разработали и используют в преподавании собственные курсы по основам программирования. Каждый из участников программы получит годовую стипендию в размере 120 тысяч рублей, а также новые полезные знания, посетив выездные образовательные школы.

Заявки на участие в программе принимаются до 12 апреля включительно. Стипендиатами могут стать педагоги из любых городов России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, независимо от возраста, стажа и места работы: от университета до неформального кружка.

Александр Константинов, технический директор ВКонтакте:

«Нам важно развивать IT-образование в России, поэтому мы поддерживаем тех, кто воспитывает будущих профессионалов, — талантливых преподавателей. Ведь за каждым сильным IT-специалистом стоит наставник, который заметил его способности, помог полюбить программирование и подготовил к покорению высот. Но хороших учителей может быть много, а тех, кто делает что-то своё, — гораздо меньше. Поэтому основным критерием отбора стипендиатов VK Fellowship стал авторский подход к обучению программированию».

По итогам отбора участниками программы станут 15 преподавателей — они получат стипендии от ВКонтакте. Также лауреаты посетят две выездные школы, во время которых они смогут обменяться опытом и приобрести новые знания, полезные для работы. Темы занятий на выездных встречах формируются на основе пожеланий стипендиатов.

Подать заявку можно на странице VK Fellowship (vk.com/fellowship). Там же размещены полные условия участия и проекты стипендиатов 2018 года. Имена лауреатов второго набора VK Fellowship будут объявлены не позднее 13 мая в сообществе VK Education (vk.com/edu), где можно следить за новостями программы.

Первая стипендиальная программа VK Fellowship была запущена в апреле 2018 года. Заявки подали 85 учителей, лауреатами проекта стали 15 из них. 12 участников получили стипендии от ВКонтакте, ещё 3 человека — специальные стипендии Промсвязьбанка. Подробнее о первом годе VK Fellowship можно почитать в блоге ВКонтакте: vk.com/fellowship.

ВКонтакте регулярно проводит конкурсы для талантливых IT-специалистов. С 2015 года компания организует VK Hackathon — один из крупнейших хакатонов в России с общим призовым фондом 1,5 миллиона рублей. Кроме того, в 2018 году ВКонтакте выплатила 2,5 миллиона рублей победителям чемпионата по программированию VK Cup 2018.

ИСТОЧНИК KP.RU

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