Блэкаут продолжается: Венесуэла уходит на вынужденные выходные и обвиняет Америку в электрической войне

Энергетический коллапс в Венесуэле, приключившийся 7 марта, до сих пор продолжается. Национальная корпорация по электроэнергии сообщила о диверсии на крупнейшей в стране гидроэлектростанции «Эль-Гури», окрестив это электрической войной против государства. Куба и Боливия назвали массовый блэкаут терактом, а лидер Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в бедствии оппозицию и поддерживающих ее американцев.

- Правые экстремисты из оппозиции - авторы и исполнители этих атак против страны, и они использовали высокие технологии, которые в мире есть только у правительства США, они использовали высокотехнологичное оружие. И мы это все узнаем, потому что Бог всегда на нашей стороне, а правда проявится - откуда, как и кто это сделал. Эти атаки совершались с применением высоких научных достижений, были электромагнитные атаки против национальных электрических линий, - объявил президент на очередном митинге.

Госдеп же от его обвинений открещивается.

- Отключения электричества и разруха, от которых страдают рядовые венесуэльцы, происходят не из-за США. Не из-за Колумбии. Это не Эквадор, это не Бразилия, Европа или кто-то еще. Энергетический голод - результат некомпетентности режима Мадуро, - ответил в Твиттере госсекретарь США Майк Помпео.

Известно, что в посольской зоне Каракаса отключили свет, многие столичные отели остаются без воды. На этом фоне армия Венесуэлы ввела систему воздушного наблюдения для защиты энергосистемы, а власти вынужденно объявили понедельник выходным днем.

- По распоряжению правительства Венесуэлы будут приостановлены занятия в школах, а граждане будут освобождены от работы 11 марта, - сообщил министр связи и информации Хорхе Родригес.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696035" frameborder="0"></iframe> Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Грузовик с гуманитаркой поджег оппозиционер-провокатор

Утверждения Вашингтона о том, что грузовик из прорывавшегося 23 февраля в Венесуэлу гуманитарного конвоя подожгли венесуэльские военные, оказались лживыми. Причем разоблачила их сейчас американская газета The New York Times, проанализировавшая видеозаписи и неопубликованные фотографии с места события. Вывод: один из оппозиционеров дважды швырнул в сторону грузовиков «коктейль Молотова».

- В какой-то момент самодельная бомба, сделанная из бутылки, была брошена в сторону полиции, заблокировавшей мост, соединяющий Колумбию и Венесуэлу, чтобы не допустить грузовики с гуманитарной помощью. Но тряпка, используемая для поджигания коктейля Молотова, отделилась от бутылки и полетела в сторону грузовика. Через полминуты он загорелся, - пишет издание.

- И вновь большая ложь на службе у политики: тогда как администрация Трампа обвинила Мадуро в поджоге гуманитарного конвоя, выяснилось, что грузовики подожгли сами сторонники Гуайдо. Официальный Вашингтон вновь пойман на лжи, как уже было с Ираком, Ливией, Сирией, - прокомментировал новость глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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