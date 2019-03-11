2019-03-11T16:19:47+03:00
В мире

Блэкаут продолжается: Венесуэла уходит на вынужденные выходные и обвиняет Америку в электрической войне

Защищать энергообъекты теперь будет армия [видео]
Ася ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
По распоряжению правительства Венесуэлы будут приостановлены занятия в школах, а граждане будут освобождены от работы 11 мартаПо распоряжению правительства Венесуэлы будут приостановлены занятия в школах, а граждане будут освобождены от работы 11 мартаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Энергетический коллапс в Венесуэле, приключившийся 7 марта, до сих пор продолжается. Национальная корпорация по электроэнергии сообщила о диверсии на крупнейшей в стране гидроэлектростанции «Эль-Гури», окрестив это электрической войной против государства. Куба и Боливия назвали массовый блэкаут терактом, а лидер Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в бедствии оппозицию и поддерживающих ее американцев.

- Правые экстремисты из оппозиции - авторы и исполнители этих атак против страны, и они использовали высокие технологии, которые в мире есть только у правительства США, они использовали высокотехнологичное оружие. И мы это все узнаем, потому что Бог всегда на нашей стороне, а правда проявится - откуда, как и кто это сделал. Эти атаки совершались с применением высоких научных достижений, были электромагнитные атаки против национальных электрических линий, - объявил президент на очередном митинге.

Госдеп же от его обвинений открещивается.

- Отключения электричества и разруха, от которых страдают рядовые венесуэльцы, происходят не из-за США. Не из-за Колумбии. Это не Эквадор, это не Бразилия, Европа или кто-то еще. Энергетический голод - результат некомпетентности режима Мадуро, - ответил в Твиттере госсекретарь США Майк Помпео.

Известно, что в посольской зоне Каракаса отключили свет, многие столичные отели остаются без воды. На этом фоне армия Венесуэлы ввела систему воздушного наблюдения для защиты энергосистемы, а власти вынужденно объявили понедельник выходным днем.

- По распоряжению правительства Венесуэлы будут приостановлены занятия в школах, а граждане будут освобождены от работы 11 марта, - сообщил министр связи и информации Хорхе Родригес.

Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Грузовик с гуманитаркой поджег оппозиционер-провокатор

Утверждения Вашингтона о том, что грузовик из прорывавшегося 23 февраля в Венесуэлу гуманитарного конвоя подожгли венесуэльские военные, оказались лживыми. Причем разоблачила их сейчас американская газета The New York Times, проанализировавшая видеозаписи и неопубликованные фотографии с места события. Вывод: один из оппозиционеров дважды швырнул в сторону грузовиков «коктейль Молотова».

- В какой-то момент самодельная бомба, сделанная из бутылки, была брошена в сторону полиции, заблокировавшей мост, соединяющий Колумбию и Венесуэлу, чтобы не допустить грузовики с гуманитарной помощью. Но тряпка, используемая для поджигания коктейля Молотова, отделилась от бутылки и полетела в сторону грузовика. Через полминуты он загорелся, - пишет издание.

- И вновь большая ложь на службе у политики: тогда как администрация Трампа обвинила Мадуро в поджоге гуманитарного конвоя, выяснилось, что грузовики подожгли сами сторонники Гуайдо. Официальный Вашингтон вновь пойман на лжи, как уже было с Ираком, Ливией, Сирией, - прокомментировал новость глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Венесуэле наступил «конец света»

Несколько суток страна живет без электричества - на главной гидроэлектростанции неизвестные совершили диверсию, а вся энергосистема страны подвергается кибератакам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Онкохирурги начнут применять новую методику для удаления рака легких
Родные погибших в авиакатастрофе россиян отправятся в Эфиопию 14 марта
«Не все для благих целей»: глава Росфинмониторинга рассказал о финансировании НКО
Следователи подтвердили версию о самоубийстве вокалиста Prodigy
Первичный осмотр не выявил бомбу на борту самолета "Уральских авиалиний"
ЕС примет решение о дальнейшей эксплуатации Boeing 737 MAX 8 после консультаций с США
Россия обменялась с 12 странами списком террористов с замороженными активами
ЦБ РФ ожидает ускорение экономического роста во втором полугодии 2019 года
Япония намерена отчистить орбиту Земли от крупного космического мусора
Шойгу рассказал о многократном росте числа носителей высококачественного оружия
Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины
Москвичей предупредили о сильном ветре 11 и 12 марта
В Москве у сотрудницы НИИ украли ювелирные украшения на 2,5 миллиона рублей
СК даст оценку действиям полицейских, отказавшимся вскрывать дверь квартиры с «девочкой-маугли»
Вандал, который повредил картину Репина в Третьяковке, частично признал свою вину
СК просит арестовать мать 5-летней «девочки-маугли» в Москве
Визит Лаврова в Турцию перенесли с 12 на 18 марта
Соседей московской "девочки-маугли" представят к награде "За содействие"
На месте крушения Boeing в Эфиопии нашли черный ящик
Самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Баку
Водитель маршрутки уснул за рулем и устроил ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье
Эксперты рассказали об опасности взлома Wi-Fi
Более 50 человек погибли в Сирии при авиаударе коалиции
Тимошенко: после выборов Порошенко будет привлечен к уголовной ответственности
В Арктике построили уже 475 российских военных объектов
Появилось видео убийства мужчины в Главклубе в Москве
Серхио Рамос и Марсело Вьерра поссорились на тренировке